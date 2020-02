Économisez 20% sur le Chromebook 4 de Samsung et la Galaxy Tab S6 en une journée sur Amazon (jusqu’à 146 $ de rabais)

C’est drôle de penser qu’à un moment donné, il n’y a pas si longtemps, Samsung était principalement connu comme un fabricant parmi tant d’autres, essayant de percer le marché des smartphones. Samsung est depuis devenu un nom familier qui produit plus de produits que beaucoup d’entre nous ne s’en rendront jamais compte. Amazon offre désormais des économies de 20% ou plus sur certains Chromebooks, tablettes et écrans de bureau Samsung lors de son offre du jour.

Il y a des économies vraiment impressionnantes à trouver dans cette dernière offre du jour, avec certains articles, comme le Galaxy Tab et le moniteur Space, réduits de plus de 100 $. Bien que cela ne s’applique pas à tous les produits de la liste, bon nombre d’entre eux sont actuellement disponibles à un nouveau prix bas. En ce qui concerne la seule famille Chromebook incluse dans cette vente, les Chromebook 4 et 4+ de Samsung ne surprendront personne avec leurs spécifications, mais pourraient tout de même servir d’excellentes machines d’entrée de gamme avec une autonomie estimée à 12,5 heures.

Samsung Galaxy Tab S6 10,5 “256 Go – 583,99 $ (146 $ de rabais, 729,99 $ PDSF)

Chromebook Samsung 4 + 15,6 pouces Intel Celeron N4000 4 Go de RAM 32 Go – 239,99 $ (60 $ de rabais, 299,99 $ PDSF)

Moniteur LED SDQ50 32 “WQHD 16: 9 de Samsung – 299,99 $ (100 $ de rabais, 399,99 $ PDSF)

Moniteur UHD 4K 32 pouces de Samsung Space – 329,99 $ (170 $ de rabais, 499,99 $ PDSF)

Samsung Chromebook 4 11,6 “Intel Celeron N4000 6 Go de RAM 64 Go – 223,99 $ (56 $ de rabais, 279,99 $ PDSF)

Samsung Galaxy Tab S6 10,5 “256 Go Rose Blush – 583,99 $. (146 $ de rabais, 729,99 $ PDSF)

Chromebook Samsung 4 + 15,6 pouces Intel Celeron N4000 6 Go de RAM 64 Go – 279,99 $ (70 $ de rabais, 349,99 $ PDSF)

Moniteur QHD 27 pouces de Samsung Space – 239,99 $ (160 $ ​​de rabais, 399,99 $ PDSF)

Samsung Chromebook 4 11,6 “Intel Celeron N4000 4 Go de RAM 64 Go – 199,99 $ (50 $ de rabais, 249,99 $ PDSF)

Samsung Chromebook 4 11,6 “Intel Celeron N4000 4 Go de RAM 32 Go – 179,99 $ (50 $ de rabais, 229,99 $ PDSF)

Chromebook Samsung 4 + 15,6 pouces Intel Celeron N4000 4 Go de RAM 64 Go – 255,99 $ (64 $ de rabais, 319,99 $ PDSF)

Comme je suis sûr que vous pouvez le deviner, cette offre du jour d’Amazon n’est disponible que jusqu’à la fin de la journée, et tous ces prix pourraient remonter une fois ces temporisations expirées, alors assurez-vous de profiter de ces économies pendant que vous le pouvez.