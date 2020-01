Économisez 37 $ sur le JBL Flip 5 avec notre code promotionnel

Une véritable grand haut-parleur Bluetooth est un élément essentiel de tout événement, d’une fête d’anniversaire à une douche. Mais combien peuvent combiner l’étanchéité IPX7, une autonomie de 12 heures et la charge USB-C? Le JBL Flip 5 peut, et vous pouvez l’obtenir auprès de Dailysteals pour seulement 82,99 $ avec notre code promo exclusif. C’est toujours 120 $ de la plupart des autres points de vente en ligne.

Notre propre Adam Molina a nommé le JBL Flip 4 le meilleur haut-parleur Bluetooth pour moins de 100 $ il y a moins de deux mois, mais le Flip 5 n’était pas inférieur à 100 $ à ce moment-là. La dernière version conserve le même batterie puissante de 12 heures et construction difficile tout en ajoutant une charge améliorée et une toute nouvelle pilote en forme de piste. Ceci est mon haut-parleur Bluetooth de choix, et il ne surveille pas les éléments.

Le JBL Flip 5 est à son meilleur lorsqu’il n’est pas seul. L’application JBL vous permet de coupler vos enceintes ensemble – jusqu’à 100 à la fois – et synchroniser la musique. Le Flip 5 est déjà un haut-parleur incroyablement fort, et avec plus d’un connecté, vous pouvez continuer à jouer de la musique à travers n’importe quel espace. JBL existe depuis 1946, et ce n’est que le dernier d’une gamme d’enceintes puissantes.

JBL Flip 5 en un coup d’œil:

Amplifiez le son avec plusieurs haut-parleurs connectés via l’application JBL.Écoutez dans toutes les conditions avec l’étanchéité IPX7.Écoutez de la musique toute la journée avec 12 heures d’autonomie.Emballez les basses en plein essor dans une petite forme avec le pilote en forme de piste.

Le JBL Flip 5 a un valeur au détail de 120 $, mais vous pouvez vous procurer le vôtre pour seulement 82,99 $ dès maintenant. Il vous suffit d’utiliser le code promo AAJBL à la caisse Dailysteals pour le prix le plus bas.

Dailysteals a généralement un stock très limité lorsque de grandes offres comme celle-ci surgissent, alors entrez rapidement via le widget ci-dessous.

