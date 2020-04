Économisez 45% sur le jardin domestique AeroGarden Harvest Elite 360

Vous pourriez être coincé à l’intérieur, mais vous pouvez toujours fléchir vos doigts verts. Le système de jardin à domicile AeroGarden Harvest Elite 360 ​​vous permet faire pousser des herbes fraîches, des légumes ou des plantes d’intérieur toute l’année.

Ce jardin intelligent est loin d’être désordonné ou compliqué. le cuve en acier inoxydable sans saleté contient les six gousses de graines incluses qui poussent dans l’eau pour un environnement sans gâchis. Vos plantes sont nourries pour croître rapidement avec Éclairage LED 20W qui simule la lumière du soleil.

Presque tout ce dont vous avez besoin pour faire du jardinage est dans la boîte: instructions, gousses pré-ensemencées, dômes de culture et nourriture végétale. Vous venez de fournir l’eau et votre AeroGarden est garanti pour germer. Ça ne pourrait pas être plus simple.

Il y a plus de 70 variétés de semences au choix ou un kit Grow Anything. La nourriture végétale liquide entièrement naturelle est exempte de pesticides et d’herbicides. Le temps de croissance varie, mais vous envisagez quelques semaines plutôt que plusieurs mois.

L’AeroGarden Harvest Elite 360 ​​en un coup d’œil:

Récipient en acier inoxydable sans terre avec six dosettes de grainesÉclairage LED automatisé de 20 W qui simule la lumière du soleilPanneau numérique pour un contrôle simplifié et des rappels d’arrosage automatiquesPlus de 70 variétés de graines ou un kit Grow Anything au choix

L’AeroGarden Harvest Elite 360 ​​se vend 180 $, mais vous pouvez en acheter un chez Best Buy dès maintenant pour 99,99 $. C’est un joli petit projet de verrouillage pour apporter un peu de verdure à votre maison.

La livraison est gratuite, mais le l’affaire pourrait se terminer à tout moment. Appuyez sur le widget ci-dessous pour le vérifier par vous-même.

AeroGarden Harvest Elite 360

