Économisez 51 $ sur la caméra d’action 4K la plus récente et la plus populaire de GoPro – .

En ce qui concerne les caméras d’action, il y a GoPro et tout le reste. Bien sûr, vous pouvez facilement obtenir une caméra d’action 4K décente pour moins de 100 $ – mais si vous essayez de l’utiliser pour enregistrer une action réelle, vous verrez rapidement pourquoi elle est tellement moins chère qu’une GoPro. La stabilisation optique d’image de haute qualité crée ou casse une caméra d’action, et ces caméras bon marché n’ont pas du tout d’OIS ou ont des mécanismes OIS bon marché. C’est pourquoi la caméra d’action 4K étanche GoPro HERO8 Black est si incroyablement populaire, et vous pouvez économiser 51 $ dès maintenant et en acheter un sur Amazon pour 349 $ – ou l’obtenir avec une carte microSD de 64 Go pour seulement 0,99 $ de plus.

Voici les points forts de la page produit:

Design épuré: la forme repensée est plus compacte et les doigts rabattables à la base vous permettent d’échanger les montures rapidement. Une nouvelle porte latérale permet de changer les piles encore plus rapidement, et l’objectif est désormais 2x plus résistant aux chocs.

HyperSmooth 2.0: Smooth vient de devenir plus fluide. Désormais, le HERO8 Black dispose de trois niveaux de stabilisation – On, High et Boost – pour que vous puissiez choisir la meilleure option pour tout ce que vous faites. Obtenez les vues les plus larges possibles ou augmentez-la jusqu’à la vidéo la plus fluide jamais offerte dans une caméra HERO. De plus, HyperSmooth 2.0 fonctionne avec toutes les résolutions et fréquences d’images et propose un nivellement d’horizon intégré à l’application.

TimeWarp 2.0: capturez des vidéos en accéléré super stabilisées pendant que vous vous déplacez dans une activité. Et maintenant, TimeWarp 2.0 ajuste automatiquement la vitesse en fonction du mouvement, de la détection de scène et de l’éclairage. Vous pouvez même ralentir l’effet en temps réel, en savourant des moments intéressants, puis appuyez sur pour l’accélérer.

LiveBurst: enregistrez les moments 1,5 seconde avant et après votre prise de vue, afin de pouvoir choisir la meilleure image unique pour la photo parfaite, ou une superbe vidéo à partager.

HERO8 Black Mods: les vloggers, les cinéastes professionnels et les créateurs en herbe peuvent faire plus que jamais imaginé avec des accessoires à chargement rapide comme des flashs, des microphones, des écrans LCD et plus encore; Ajoutez simplement le mod média en option pour augmenter votre jeu de capture.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.