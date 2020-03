Économisez 89 $ sur les puissants écouteurs Powerbeats Pro (34% de rabais!)

Le casque d’entraînement parfait devrait cocher plusieurs cases. Ils doivent rester bien en place dans vos oreilles, offrir une qualité sonore puissante et ils ne peuvent pas lutter contre la transpiration. Le Powerbeats Pro de Beats Audio coche toutes les cases et vous pouvez économiser 34% sur une nouvelle paire de Google avec un code promo.

Les économies semblent encore meilleures lorsque vous comparez le Powerbeats Pro aux AirPods Pro. Notre site frère, SoundGuys, a mis les deux face à face et les Powerbeats Pro sont sortis victorieux dans plus de catégories. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la préparation à la gym et la qualité du microphone, les Powerbeats Pro sont les «têtes à battre».

Le Powerbeats Pro offre près de 11 heures d’autonomie et une connexion Bluetooth 5.0 fiable pour vous garder enfermé dans votre entraînement. La conception crochue et la résistance à l’eau IPX4 gardent vos écouteurs solides même si vous transpirez.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous bénéficierez également de la puce H1 intégrée et de la prise en charge AAC.

Vous pouvez utiliser le code promo UXQMUA à la caisse pour faire l’affaire encore plus douce et économiser 10% supplémentaires. Le code baisse le prix de vos nouveaux écouteurs à seulement 170,99 $, soit près de 80 $ de moins que les prix Amazon et Best Buy.

