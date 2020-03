Économisez 96% en devenant ingénieur AWS DevOps

Plus d’entreprises que jamais comptent sur le cloud pour gérer des montagnes de données. Cela signifie qu’il existe de nombreuses opportunités de travailler dans le DevOps et l’ingénierie. Vous pouvez travailler à la certification et devenir un Ingénieur Amazon Web Services avec le pack complet de formation AWS Dev et Ops.

Ce kit d’apprentissage convivial pour les débutants vous aide à préparer vos examens de certification AWS avec neuf heures au total de contenu. Pour commencer, vous pouvez creuser dans la livraison continue et l’automatisation via projets pratiques. Chaque module s’appuie sur le dernier, il peut donc être avantageux de commencer à la case départ.

Alimentez quatre modules en route pour devenir ingénieur AWS.

Vous progresserez pour travailler Authentification et autorisation, qui comprend environ 10% de l’examen. Le module final couvre la haute disponibilité et l’élasticité pour vous apprendre à implémenter la mise à l’échelle automatique et utilise Services de bases de données relationnelles.

Au total, les quatre modules couvrir 100% du contenu de l’examen attendu, vous serez donc prêt à réussir.

Pack de certification AWS DevOps:

Les quatre modules du pack complet de formation de certification AWS Dev et Ops ont un valeur au détail de près de 800 $ mais vous pouvez économiser 96% et commencer dès maintenant pour seulement 29,99 $.

