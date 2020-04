Économisez 98% sur le cours ultime d’écriture créative

Il existe deux types d’écrivains: les architectes et les jardiniers. Les architectes planifient chaque aspect d’un projet avant d’écrire pendant que les jardiniers plantent les graines et laissent l’histoire les guider. D’une manière ou d’une autre, un écrivain a besoin d’une bonne base de formation. Nous pouvons vous aider, avec cette offre sur le pack Ultimate Creative Writing Course.

Bien que ce kit d’apprentissage adapté aux débutants ne vous donne peut-être pas l’idée du prochain livre A Song of Ice and Fire, il peut vous aider à acquérir les bonnes compétences fondamentales. Les kits de kits 10 modules sur l’écriture créative et plus de 1000 heures de contenu.

Explorez des sujets allant des livres pour enfants au journalisme et tout le reste.

Quel que soit le type d’écrivain auquel vous aspirez, ce kit d’apprentissage devrait avoir un module qui convient parfaitement. Vous pouvez facilement commencer par le cours de diplôme d’écriture créative pour les bases, puis explorez tout ce que vous voulez. Que vous aspiriez à devenir romancier ou journaliste indépendant, il suffit d’un peu de pratique.

Encore une fois, la formation pratique ne vous fournira pas d’idées d’un milliard de dollars, mais il existe un module qui peut vous aider créer votre entreprise indépendante. Outre le soutien aux entreprises, il existe un module entier dédié à l’édition et à la relecture pour vous aider à faire briller tout travail écrit.

Formation à l’écriture créative en un coup d’œil:

Les 10 modules et plus de 1 000 heures de contenu du pack Ultimate Creative Writing Course ont une combinaison valeur au détail de plus de 1 600 $. Cependant, vous pouvez tous les saisir dès maintenant pour seulement 29,99 $ et économiser 98%. C’est un excellent moyen d’aiguiser vos compétences et lancez votre carrière d’écrivain.

Cet accord n’est disponible que pour une courte période, enclenchez-le pendant que vous pouvez. Découvrez-le via le lien ci-dessous.

29, 99 $

Le pack ultime de cours d’écriture créative

Économisez 1620 $ .27

Achetez-le maintenant Le pack ultime de cours d’écriture créative Achetez-le maintenant

Économisez 1620 $ .27 $ 29 .99

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB ou suivez AA Deals sur Twitter.