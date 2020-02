Économisez gros sur les écouteurs et haut-parleurs Bose

Lorsque vous recherchez un équipement audio haut de gamme, le choc de l’autocollant peut être un vrai problème. Eh bien, à moins que vous ne sachiez exactement où chercher, bien sûr. Les écouteurs et haut-parleurs Bose ont certaines des meilleures réputations, mais aussi des prix élevés. Heureusement, nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé quelques-unes des meilleures offres Bose que vous pouvez saisir en ce moment.

Ces offres s’étendent à la fois à Dailysteals et à Amazon, où vous pouvez réaliser des économies substantielles sur les haut-parleurs et les écouteurs.

Tout d’abord, vous pouvez accrocher une paire d’écouteurs Bose Noise Cancelling 700 avec Alexa pour 346,99 $ (53 $ de rabais). Ils disposent d’un système à quatre microphones et de 11 niveaux de suppression du bruit, et notre site partenaire SoundGuys les a hautement appréciés. Dailysteals les propose déjà pour environ 360 $, mais en utilisant notre code promotionnel exclusif AABOSE à la caisse, vous pouvez à nouveau baisser le prix à 346,99 $. Découvrez l’accord via le widget ci-dessous.

Casque d’écoute sans fil Bluetooth à réduction de bruit Bose 700

Amplifiez votre jeu audio avec une paire d’écouteurs haut de gamme de Bose. Le casque Bose Headphones 700 dispose de quatre microphones, de 11 niveaux de suppression du bruit et du Bose AR pour augmenter encore plus l’audio.

Aujourd’hui, sur Amazon, vous pouvez acheter une paire d’écouteurs Bose QuietComfort 35 II en or rose pour 219 $ (37% de réduction). Ils offrent une autonomie de 20 heures, un excellent ANC et un ajustement confortable pour démarrer.

Si vous n’êtes pas à la recherche d’un casque, vous pouvez consulter le Bose Home Speaker 300 pour 199 $ (60 $ de réduction). Il offre un son à 360 degrés et six microphones pour vous aider à utiliser facilement Alexa et Google Assistant. Vous pouvez également transformer votre haut-parleur jusqu’à 11 avec le Bose Home Speaker 500 pour 299 $ (100 $ de rabais). Le 500 est comme une version amplifiée du 300 avec un écran qui montre ce qui se joue.

Vous pouvez consulter ces trois offres avec les widgets ci-dessous, mais nous ne savons pas avec certitude combien de temps dureront les économies. Si vous avez attendu pour acquérir de nouvelles technologies de Bose, c’est votre chance de le faire à des prix assez doux.

Bose Home Speaker 500

299,00 $ Économisez 100,00 $

Acheter maintenant Bose Home Speaker 300

199,00 $ Économisez 60,00 $

Achetez-le maintenant Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II

219,00 $ Économisez 130,00 $

Achetez-le maintenant