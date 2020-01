Économisez gros sur un nouveau Pixel 4, un Fire TV Stick 4K, des écouteurs sans fil et plus encore

Héy! Ce n’est que le début d’une autre semaine, mais nous avons déjà rassemblé quelques offres que vous voudrez vérifier. Le coup d’envoi du dernier lundi de janvier 2020, nous avons des réductions sur un nouveau Google Pixel 4 (199 $ de rabais), 4K Amazon Fire TV Stick (15 $ de rabais), des écouteurs sans fil (jusqu’à 20 $ de rabais), et plus encore. Plongeons dedans!

Eufy Smart Scale P1 – 29,99 $, 10 $ de rabais (Amazon)

Si vous cherchez à perdre quelques kilos en 2020, l’Eufy Smart Scale P1 peut vous aider à rester sur la bonne voie. Il est capable de mesurer 14 mesures importantes différentes, notamment le poids, la graisse corporelle, l’IMC, la masse osseuse, la masse musculaire, etc., et s’intègre à des applications tierces telles que Google Fit et Fitbit. Vous pouvez maintenant acheter l’Eufy Smart Scale P1 pour seulement 29,99 $ (10 $ de rabais) sur Amazon.

Si vous recherchez un son de qualité supérieure à un prix abordable, ne cherchez pas plus loin que les écouteurs sans fil Aukey B80. Ils disposent de deux pilotes avec une gamme de fréquences plus large de 10 Hz à 22 kHz, d’une boucle sur l’oreille pour un ajustement sûr, et ils sont équipés d’un port USB-C à chargement rapide qui peut accrocher 80 minutes de lecture sur une période de 10 minutes charge. En ce moment, vous pouvez saisir le modèle rouge pour 20 $ de réduction lorsque vous utilisez le code promo IKEHO347 ou la version grise pour 18 $ de rabais avec le code FD8RUGRP.

Eufycam deux caméras – 223,99 $, 76 $ de rabais avec le code (Amazon)

Renforcez votre système de sécurité domestique avec cet ensemble de deux caméras Eufycam. Les deux caméras offrent une autonomie de 365 jours, un indice de protection IP65 contre les intempéries pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, et elles enregistrent en 1080p. Ils sont également livrés avec une carte microSD de 16 Go qui stocke jusqu’à un an d’enregistrements, et ils sont faciles à installer via des supports magnétiques ou à vis. Pour saisir cette offre, assurez-vous d’utiliser le code promotionnel ECEDMDM8 à la caisse.

Fire TV Stick 4K – 34,99 $ (15 $ de rabais) (Amazon)

Avec autant de services de streaming impressionnants disponibles pour votre plus grand plaisir, il n’y a jamais eu de meilleure raison d’investir dans un appareil de streaming dédié, comme un Amazon Fire TV Stick 4K. Ce petit appareil se branche sur le port HDMI de votre téléviseur pour fournir un accès instantané au contenu en 4K Ultra HD avec Dolby Vision, HDR et HDR10 +. Il comprend également une télécommande intelligente qui vous permet d’invoquer Alexa pour lire votre contenu préféré.

Soundcore Life P2 – 49,99 $, 10 $ de rabais avec coupon (Amazon)

Non seulement les vrais écouteurs sans fil sont plus discrets que leurs cousins ​​filaires, mais leur polyvalence innée les rend parfaits pour courir, s’entraîner, etc. Le Soundcore Life P2 by Anker est doté de pilotes en graphène avec des basses améliorées, un indice d’étanchéité IPX7 et un appariement facile en une étape. Les utilisateurs devraient s’attendre à obtenir 7 heures de lecture sur une seule charge, plus 33 heures supplémentaires de puissance de l’étui de transport rechargeable. Pour profiter de cette offre, assurez-vous de sélectionner le coupon de 10 $ à l’écran avant de les mettre dans votre panier pour le paiement.

Pixel 4 – 600 $, 199 $ de rabais (eBay)

À l’heure actuelle, vous savez déjà à peu près tout ce qu’il faut savoir sur le Pixel 4. Il dispose de la technologie de déverrouillage du visage, de gestes Motion Sense et d’un écran OLED fluide à 90 Hz, pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer un tout nouveau Pixel 4 de 64 Go en noir juste ou clairement blanc pour le même prix que nous avons vu pendant le Black Friday, aucun coupon ni code nécessaire.