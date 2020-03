Économisez jusqu’à 250 $ sur un MacBook Air d’Amazon – .

Combien de fois êtes-vous entré dans un magasin Apple ou un Best Buy et vous êtes-vous arrêté pour baver sur les ordinateurs portables MacBook Air? Eh bien, aujourd’hui est le jour où vous arrêtez enfin de baver sur les ordinateurs portables dans le magasin et commencez à baver sur votre propre MacBook Air.

Amazon propose actuellement deux offres exceptionnelles sur les modèles MacBook Air. L’un réduit jusqu’à 150 $ le prix d’un tout nouveau MacBook Air de génération actuelle, et le second réduit jusqu’à 250 $ le prix d’un tout nouveau MacBook Air de génération précédente. Le premier a évidemment un peu plus de punch, mais le dernier n’est pas en reste et est certainement une option fantastique pour quiconque cherche à marquer un ordinateur portable Apple rapide tout en économisant le plus d’argent possible. Le MacBook Air le moins cher que vous pouvez acheter dans un magasin Apple coûte actuellement 1 100 $, mais ce modèle est en vente pour seulement 749,99 $!

Il y a un problème que les gens ont rencontré avec ce modèle, et vous verrez des gens en parler dans des critiques négatives. Ce MacBook Air est souvent vendu par des revendeurs non officiels, de sorte que la garantie commence à la date d’achat de l’ordinateur portable, et non lorsque vous l’achetez. Il y a cependant deux choses que vous devez savoir. Tout d’abord, ce MacBook Air est expédié et vendu par Amazon, vous n’avez donc pas à vous soucier de ce problème. Deuxièmement, ce sont toutes de vieilles critiques sur Amazon. Comme l’explique un commentateur, il existe une solution simple, même si vous en achetez un auprès d’un revendeur:

“Si vous achetez ce MacBook, votre date d’achat sera très probablement fixée à la date à laquelle Amazon l’a reçu, et non au moment où vous l’avez acheté. Il existe un correctif à cela », a écrit l’utilisateur Amazon. «Appelez Apple et demandez à parler au service qui peut modifier la date d’achat. Si vous leur fournissez votre reçu d’Amazon, ils peuvent changer la date d’achat au moment où vous l’avez achetée. Cela vous garantira une garantie d’un an à compter de la date d’achat de votre MacBook Air. »

C’est une excellente information à laquelle s’accrocher, mais encore une fois, elle ne s’applique pas ici, car ce MacBook Air est vendu par Amazon, un important revendeur agréé Apple.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus d’argent, vous devriez certainement passer au MacBook Air de la génération actuelle. Il possède un processeur Intel Core i5 plus récent, la version de 8e génération, ainsi que des graphiques Intel UHD et un stockage SSD rapide. La meilleure partie est ce magnifique écran Retina de 13,3 pouces. Je m’émerveille toujours à chaque fois que je le regarde. C’est une machine merveilleuse et vous ne croirez pas à quel point elle est mince et légère. La vente au détail est de 1100 $, comme nous l’avons mentionné, mais l’accord actuel d’Amazon le réduit à 949 $.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

myq

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: mama_mia / Shutterstock

.