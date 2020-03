Économisez jusqu’à 50% sur certains haut-parleurs et écouteurs Bluetooth DOSS pendant la vente d’une journée

Les produits audio Bluetooth tels que les haut-parleurs portables et les écouteurs sont disponibles auprès d’un nombre toujours croissant de fabricants, ce qui les rend, en moyenne, plus abordables que jamais. Bien que DOSS ne soit pas un nom familier, la société propose une grande variété d’enceintes Bluetooth portables qui ne lésinent pas sur les spécifications et les fonctionnalités. Aujourd’hui seulement, la société propose une sélection d’enceintes portables et un ensemble de ses écouteurs véritablement sans fil, réduits de 25 $ lors de la dernière vente Deal of the Day d’Amazon.

Compte tenu du nombre élevé d’enceintes Bluetooth incluses dans cette vente, il devrait y avoir quelque chose pour s’adapter à tous les cas d’utilisation que les acheteurs potentiels pourraient avoir à l’esprit. Que vous ayez besoin d’un haut-parleur résistant à l’eau, de puissants haut-parleurs capables de remplir un espace de son ou de quelque chose d’un peu plus compact pour votre prochaine fête ou sortie, DOSS le propose probablement à prix réduit. En plus des haut-parleurs autonomes, une seule paire d’écouteurs sans fil DOSS dotés de Bluetooth 5.0, d’un indice de résistance IPX5 et jusqu’à 30 heures de temps de lecture est également incluse dans la vente d’aujourd’hui.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des liens vers les offres DOTD d’Amazon de DOSS. Comme d’habitude, vous avez jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement des stocks disponibles pour profiter de ces économies, alors passez vos commandes le plus longtemps possible.