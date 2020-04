Économisez jusqu’à 63% sur les haut-parleurs et les écouteurs HK et JBL

Certains grands fabricants de produits audio doivent avoir un œil sur votre chèque de soulagement car il existe d’excellentes offres audio en ce moment. Les sites JBL et Harman Kardon proposent une vaste gamme d’écouteurs, de haut-parleurs, etc.

Nous avons rassemblé une sélection des meilleures offres à avoir, mais cela vaut la peine de vérifier par vous-même l’ensemble des gammes sur les pages JBL et HK.

Côté Harman, vous pouvez économiser 63% sur le casque AKG N40. Ils combinent divers concepts technologiques intelligents pour reproduire la qualité sonore du studio. Vous pouvez acheter une paire pour 149,95 $ dès maintenant (250 $ de rabais).

HK possède en fait JBL, vous pouvez donc voir des croisements sur ces promotions. Par exemple, une autre bonne affaire sur le site Harman concerne les écouteurs JBL Live 500BT. Ils offrent jusqu’à 30 heures d’écoute et sont disponibles pour 99,95 $ (33% de réduction).

HK propose également un certain nombre de haut-parleurs. Pour ceux qui ont un budget limité, mon choix serait le JBL Go 2. Il ne coûte que 29,95 $ en ce moment (25% de réduction) et c’est un excellent haut-parleur portable. Le mien a une place de choix sur mon bureau.

Ces trois accords ne sont que la pointe de l’iceberg. Découvrez toute la promotion Harmon Kardon via le bouton ci-dessous.

La vente JBL est tout aussi impressionnante. Une offre que vous pouvez trouver sur les deux sites est les écouteurs JBL Tune 120TWS. Le pilote de 5,8 mm avec son JBL Pure Bass offre un punch puissant à toutes vos listes de lecture. Ils sont passés de 99,95 $ à 69,95 $.

Il existe également des écouteurs supra-auriculaires pour tous les budgets. Ils comprennent le casque JBL Tune 750BTNC pour 99,95 $ (30 $ de rabais), le casque JBL TUNE 600BTNC pour 79,95 $ (20 $ de rabais) et le casque pour enfants JBL JR300BT pour 39,95 $ (10 $ de rabais).

La vente JBL comprend de nombreuses autres offres audio, y compris tout, des haut-parleurs aux subwoofers et plus encore. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour voir toute la gamme. Si vous avez besoin de plus de guides avant de décider, rendez-vous sur notre site frère SoundGuys pour des critiques audio approfondies.