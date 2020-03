Économisez jusqu’à 75% sur les jeux et accessoires Mario

Joyeux Mario Day! Le 10 mars – ou 10 mars – est une célébration annuelle de toute la franchise Mario. Best Buy célèbre en offrant des économies sur un certain nombre de jeux Mario, d’accessoires et plus encore. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres que vous pouvez trouver ci-dessous.

Plusieurs titres Nintendo Switch sont proposés. Vous pouvez vous procurer Super Mario Party pour 39,99 $ (20 $ de rabais) et Mario Kart 8 Deluxe ou Super Mario Odyssey pour 44,99 $ (15 $ de rabais).

La plus grande économie sur un jeu Nintendo Switch est Mario + Rabbids Kingdom Battle, qui n’est que de 14,99 $ (75% de réduction). Vous pouvez également économiser 25 $ sur Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (34,99 $).

Sur la Nintendo 3DS, vous pouvez vous procurer New Super Mario Bros 2 ou Mario Kart 7 pour seulement 19,99 $ chacun (10 $ de rabais). Il existe également des économies de 5 $ ou 10 $ sur un certain nombre d’autres titres 3DS Mario.

En plus des jeux, il y a aussi des économies sur certains accessoires sur le thème de Mario. Ceux-ci incluent 5 $ de réduction sur la manette sans fil améliorée Mario Silhouette (44,99 $) ou la manette Wired Fight Pad Pro Mario Edition (19,99 $) pour Nintendo Switch.

Il existe également un éventail d’autres produits, mais tout n’est proposé qu’aujourd’hui. Appuyez sur l’un des widgets ci-dessous pour trouver votre offre Mario Day de choix.

Super Mario Party – Nintendo Switch

Acheter maintenant Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch

Achetez-le maintenant Nouveau Super Mario Bros 2 – Nintendo 3DS

Wired Fight Pad Pro Controller Mario Edition – Nintendo Switch

Manette sans fil améliorée Mario Silhouette – Nintendo Switch

Mario Kart 7 – Nintendo 3DS

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Nintendo Switch

Super Mario Odyssey – Nintendo Switch

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Nintendo Switch

