Économisez plus de 70% sur l’enceinte double pilote BigBass 20W

Le confort de nos créatures est plus important que jamais en ce moment, y compris la musique. Si vous êtes à la recherche d’un haut-parleur Bluetooth puissant, le haut-parleur double conducteur BigBass est temporairement en vente. Notre code promo vous permet de le ramasser pour seulement 34 $.

Le haut-parleur Skiva BigBass est affiné pour créer une qualité audio exceptionnelle avec un caisson de basses passif intégré. le deux haut-parleurs acoustiques de précision offre 20 W d’excellent son stéréo.

Une batterie haute capacité de 2500 mAh permet jusqu’à six heures de la musique en streaming sans fil. le format compact vous permet de l’emporter facilement n’importe où, et il est également suffisamment résistant pour vos aventures.

L’enceinte BigBass en un coup d’œil:

Conception passive et exclusive du subwooferDeux pilotes 20 WBatterie de 2500 mAh pour une autonomie de six heuresConnectivité Bluetooth et NFC

Le prix de détail du haut-parleur BigBass est de 119,99 $, mais il est actuellement proposé au prix de 39,99 $ sur les offres technologiques. En utilisant le code promotionnel SPRINGSAVE15, vous pouvez à nouveau le réduire à 34 $ seulement.

C’est un accord temporel, alors vérifiez-le pendant que vous le pouvez via le lien ci-dessous.

34,00 $

Haut-parleur sans fil Hi-Fi à double pilote Skiva BigBass 20 W Utilisez le code de l’offre: SPRINGSAVE15

Économisez 85, 99 $

Achetez-le maintenant Haut-parleur sans fil Hi-Fi Skiva BigBass 20 W à deux pilotes Achetez-le maintenant

Économisez 85, 99 $, 34, 00 $

Utilisez le code de l’offre: SPRINGSAVE15

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB ou suivez AA Deals sur Twitter.