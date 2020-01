Économisez près de 20% sur le Chromebook Flip d’Asus

Vous vous souvenez de l’époque où les Chromebooks étaient considérés comme des ordinateurs portables de moindre taille? Je veux dire, quand ils coûtent autant qu’un Pixelbook Go, je comprends. Mais ils emballent vitesses de démarrage rapides et un OS léger et ils peuvent faire presque tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Vous pouvez prendre le Chromebook Flip C434 d’Asus et voir juste le chemin parcouru par les Chromebooks.

Le Chromebook Flip d’Asus est un Chromebook magnifique, cela ne fait aucun doute. Nous lui avons donné une critique élogieuse, et nos lecteurs avertis l’ont également voté meilleur Chromebook de 2019 lorsque nous les avons sondés en août.

Le meilleur Chromebook de 2019.

le les lunettes sont presque inexistantes sur ce modèle, il peut donc curieusement insérer un écran de 14 pouces dans un corps de 13 pouces. Vous pouvez également tourner la charnière durable à 360 degrés pour en faire une tablette, d’où le nom Flip.

Que vous utilisiez votre ordinateur portable toute la journée ou seulement une heure par jour, l’Asus Flip a les fonctionnalités internes pour suivre le rythme. Il est alimenté par un Processeur Intel M3, dispose d’un écran tactile Full HDet un nombre généreux de ports.

Le Chromebook Flip C434 d’Asus en un coup d’œil:

Écran tactile Full HD de 14 pouces et écran NanoEdgeCharnière durable à 360 degrés pour se transformer en tabletteProcesseur Intel Core m3-8100y4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMCCorps en métal léger tout en aluminium

Le Chromebook Asus Flip C434 a un valeur au détail de 570 $, mais vous pouvez acheter le vôtre sur Amazon pour seulement 464 $. Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez économiser 100 $ sur un Chromebook puissant et durable comme celui-ci.

Les offres Amazon ont l’habitude de disparaître sans avertissement, alors consultez le Chromebook via le widget ci-dessous.

