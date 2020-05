Économisez sur Bose, AirPods, Jabra et plus encore!

Si vous recherchez une nouvelle paire d’écouteurs, laissez-nous vous aider. De nombreux détaillants offrent des rabais sur une variété de styles à mesure que les gens continuent de s’adapter au travail à domicile. Cela signifie que vous pouvez profiter de certaines des meilleures offres de casques à travers le monde en ce moment.

Il peut être difficile de savoir exactement ce que vous recherchez, nous avons donc fait de notre mieux pour organiser certaines options pour vous. Nous avons rassemblé des offres sur les écouteurs et les écouteurs avec des options filaires et sans fil. Vous pouvez également vous rendre sur SoundGuys, notre site frère, pour des nouvelles et des critiques plus approfondies.

Offres en vedette: écouteurs Bose, AirPod et bien plus

Divers détaillants ont ajouté de toutes nouvelles économies sur les écouteurs et les écouteurs. Si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, voici quelques-unes des toutes dernières offres.

Sur le front du casque, le casque Bose Noise Cancelling 700 haut de gamme coûte 299,99 $ (100 $ de réduction) sur Amazon. Ils comportent 11 niveaux de suppression du bruit plus l’intégration d’Alexa et de Google Assistant. Voici le widget pour les meilleures économies Bose:

Casque antibruit Bose 700

Les écouteurs à réduction de bruit Bose 700 font partie des écouteurs Bose les plus durables. Vous pouvez écouter toute la journée et verrouiller votre musique avec 11 niveaux de réduction du bruit.

Le reste de ces nouvelles offres concerne les écouteurs Bluetooth de Sennheiser, Jabra, Beats et Apple. Si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, les AirPod de deuxième génération avec étui de chargement ne coûtent que 121,99 $ (59 $ de réduction). Les écouteurs Momentum Sennheiser sont également disponibles chez Best Buy pour 199,98 $ (100 $ de rabais).

Les écouteurs sont une partie importante de l’entraînement, et ces trois dernières offres devraient vous aider à puiser dans la musique. Si vous craignez que de vrais écouteurs sans fil ne sortent, vous pouvez rester enfermé avec Powerbeats3 pour 79,95 $ (60% de réduction). Ils ont un design de crochet, un câble pour derrière la tête et un indice de transpiration IPx4.

Apple AirPods avec étui de chargement

121, 99 $ Économisez 59, 00 $

Acheter maintenant Écouteurs Sennheiser Momentum

199, 98 $ Économisez 100, 00 $

Achetez-le maintenant Écouteurs intra-auriculaires sans fil Powerbeats 3

79, 95 $ Économisez 120, 04 $

Achetez-le maintenant

Meilleures offres casque

Offres sur les écouteurs sans fil

Toutes les offres présentées ici étaient actives au moment de la rédaction du présent rapport, mais les détaillants modifient fréquemment les offres. Nous garderons la liste à jour pour refléter les dernières offres.

Offres casque sans fil

Certains écouteurs sans fil ont un avantage sur les écouteurs, car ils peuvent emballer des pilotes plus gros avec des matériaux plus premium. Ils font une excellente option dans presque toutes les situations, mais ils peuvent devenir un peu lourds pendant l’entraînement.

Voici trois des meilleures options pour les écouteurs sans fil:

Casque Bose QuietComfort 35 II

249, 95 $ Économisez 150, 00 $

Acheter maintenant Casque antibruit Bose 700

349,00 $ Économisez 50,00 $

Acheter maintenant Casque Sennheiser Momentum 2

199, 95 $ Économisez 200, 00 $

Achetez-le maintenant

Écouteurs sans fil

Les écouteurs vous offrent un niveau de liberté qui pourrait même être supérieur à celui des écouteurs. Les écouteurs sont beaucoup plus légers et ne réchauffent pas vos oreilles. Cependant, les écouteurs sans fil n’ont pas la même capacité de batterie que les écouteurs.

Les écouteurs sans fil sont souvent le choix idéal pour travailler et faire des courses grâce à la petite taille, mais vous pouvez vraiment les utiliser n’importe où. Voici quelques-unes des meilleures économies que nous avons pu trouver:

Samsung Galaxy Buds

99, 99 $ Économisez 30, 00 $

Acheter maintenant Écouteurs Jabra Elite 65t

94, 99 $ Économisez 55, 00 $

Acheter maintenant Écouteurs Sony WF-1000XM3

177,97 $ Économisez 52,00 $

Achetez-le maintenant

Écouteurs Beats Powerbeats3

Les Powerbeats3 sont l’une des meilleures options axées sur l’entraînement de notre liste avec la conception du crochet d’oreille et le connecteur derrière votre cou. Mieux encore, ils sont à plus de 50%.

Si vous avez quelques produits Apple dans votre arsenal, vous pouvez également envisager ces offres AirPods:

169, 95 $

AirPods avec étui de chargement sans fil

Économisez 30,00 $

Achetez-le maintenant

Offres filaires

Certaines personnes, comme notre équipe SoundGuys, ne jurent que par les écouteurs filaires. Après tout, les écouteurs filaires peuvent généralement gérer une sortie plus élevée et offrent souvent une meilleure qualité audio. Vous n’avez pas non plus besoin de charger un casque filaire, mais vous êtes limité par la longueur du cordon.

Si vous voulez la meilleure qualité sonore possible et que le cordon ne vous dérange pas, les écouteurs filaires sont la seule solution. Voici trois des meilleures offres d’écouteurs filaires que nous avons pu trouver:

Écouteurs intra-auriculaires Sony Extra Bass

29, 99 $ Économisez 20, 00 $

Acheter maintenant Écouteurs intra-auriculaires Klipsch R6i II

49, 95 $ Économisez 44, 05 $

Acheter maintenant Casque professionnel Sony MDR7506

92,25 $ Économisez 37,75 $

Achetez-le maintenant

Eh bien, ça suffit. Ce sont toutes les meilleures offres de casques que nous avons trouvées jusqu’à présent, mais vous pouvez toujours consulter SoundGuys et voir ce qu’ils ont fait. En attendant, nous garderons ce post à jour.

