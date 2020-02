Économisez sur les montres TicWatch, les véritables écouteurs sans fil et plus encore

Bienvenue en février! Pour inaugurer le deuxième mois de 2020, nous avons notre déluge habituel d’offres qui sont mûres pour la cueillette. Ce mercredi, nous jetons un coup d’œil à un assortiment de montres intelligentes Mobvoi TicWatch Wear OS, de véritables écouteurs sans fil, un adorable moniteur pour bébé lapin, et plus encore.

Casque antibruit Sony WF-1000XM3 – 198 $, 31,99 $ de rabais (Amazon) (avis)

Si vous n’étiez pas prêt à saisir les écouteurs Sony remis à neuf que nous avons partagés en janvier, vous pouvez maintenant acheter cette même toute nouvelle paire à un prix réduit. Le Sony WF-1000XM3 offre le meilleur son de sa catégorie, une suppression du bruit HD, des commandes de son adaptatives et jusqu’à 24 heures de jus avec l’étui de chargement inclus.

Mobvoi fabrique sans doute certaines des montres Wear OS les plus élégantes du marché. Dans cette vente TicWatch expansive, vous pouvez saisir quatre modèles différents englobant une gamme de prix et de styles. Il existe même une version 4G / LTE qui, lorsqu’elle est activée avec un opérateur, vous permettra de passer des appels et d’envoyer des SMS sans avoir votre téléphone à proximité.

Moniteur pour bébé Arlo – 99,99 $, 19,94 $ de réduction (Amazon)

Qui a dit qu’un babyphone intelligent ne pouvait pas non plus être adorable? Cette option d’Arlo comprend une caméra 1080p pour une vidéo HD nette, un talkie-walkie sans fil bidirectionnel pour que vous puissiez entendre votre bébé (et lui parler) et une vision nocturne pour vous aider à voir votre enfant même dans une pièce sombre. Le moniteur pour bébé Arlo prend également en charge les commandes vocales via Google Assistant, Alexa et Siri.

La capsule Anker Nebula est un vidéoprojecteur de la taille d’une pinte qui a à peu près la taille d’une boîte de 12 oz de cola. Lorsque nous l’avons examiné en 2018, nous l’avons adoré pour son design et quatre heures d’autonomie sur une seule charge. Lorsqu’il n’est pas en mode de projection vidéo, il peut également être utilisé comme haut-parleur intelligent Bluetooth jusqu’à 30 heures par charge.