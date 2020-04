Économisez sur l’iMac 21,5 pouces d’Apple avec 300 $ de réduction aujourd’hui seulement

L’iMac d’Apple est magnifiquement conçu et intègre toute sa puissance derrière l’écran pour que vous n’ayez pas l’œil horrible d’une tour assise à côté de votre écran ou prenant de la place sous votre bureau. Ils peuvent devenir assez chers directement chez Apple, c’est pourquoi quand une vente ailleurs se déroule, vous voulez vraiment faire attention. Aujourd’hui seulement, Woot propose l’iMac 21,5 pouces d’Apple en vente pour seulement 999,99 $ jusqu’à épuisement des stocks. Cela vous permet d’économiser 300 $ sur le coût habituel de ce modèle mi-2017, bien que vous souhaitiez acheter rapidement car cette offre pourrait se vendre à tout moment.

Mac-nificent Savings

Apple iMac 21,5 pouces (MNDY2LL / A, mi-2017)

Woot a l’iMac d’Apple mi-2017 en vente aujourd’hui seulement à 300 $ de rabais. Cet ordinateur tout-en-un de 21,5 pouces dispose d’un écran Retina 4K, d’un disque dur de 1 To, de 8 Go de RAM et d’un processeur Intel Core i5. Le clavier et la souris sans fil d’Apple sont également inclus.

999,99 $ 1299,99 $ 300 $ de rabais

L’iMac tout-en-un en vente aujourd’hui comprend un écran Retina IPS UHD 4K de 21,5 pouces pour des visuels magnifiques qui font honte aux autres tout-en-un. Outre son processeur quadricœur Intel Core i5, cet iMac est équipé d’une mémoire DDR4 de 8 Go, d’un disque dur SATA de 1 To, d’une carte graphique AMD Radeon Pro 555 de 2 Go et de haut-parleurs stéréo intégrés. Il y a aussi une webcam et un microphone intégrés, parfaits pour passer des appels vidéo à vos amis ou participer à des vidéoconférences pour le travail.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Le clavier magique d’Apple avec pavé numérique et une souris magique sont également inclus avec l’achat d’aujourd’hui. Cela signifie que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour que cet ordinateur soit opérationnel une fois arrivé à votre domicile.

Si vous manquez l’offre d’aujourd’hui ou si vous recherchez un iMac encore meilleur, assurez-vous de visiter notre meilleur guide iMac de 2020.

Woot facture généralement 6 $ par commande pour l’expédition, bien que vous puissiez marquer la livraison gratuite sur la commande d’aujourd’hui en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour que vos commandes soient expédiées gratuitement sur Woot et Amazon. Vous aurez également accès à des avantages tels que le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres et bien plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.