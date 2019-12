Économisez un tiers sur ces manettes Nintendo Switch amusantes

Il y a juste quelque chose de satisfaisant à fumer vos cousins ​​dans Mario Kart le jour de Noël. Vous pouvez vous amuser avec des contrôleurs sans fil pour votre Nintendo Switch. Ils ne coûtent que 32 $ avec notre code promo.

Beaucoup de jeux Nintendo sont censés être joués par plusieurs personnes, mais les contrôleurs ont tendance à être si chers. Un bref aperçu de Best Buy montre d'autres Contre-joie coûtant près de 70 $. C’est ainsi que vos cousins ​​se retrouvent coincés avec l’ancienne manette dotée de boutons collants. Cette manette sans fil améliore le plaisir pour tout le monde sans se ruiner.

Ces packs de manettes Nintendo Switch six heures d'autonomie, ce qui est suffisant pour continuer à jouer jusqu'au dîner de Noël. Ils peuvent également se fixer à l'unité Switch à la place du Joy-con standard sur jeu de plusieurs façons. Ces contrôleurs Switch sont en fait légèrement plus grands que les Joy-cons standard, ils devraient donc mieux tenir dans de plus grandes mains.

Contrôleur Nintendo Switch en un coup d'œil:

Laissez vos amis s'amuser avec des jeux multijoueurs .

. Connectez-vous à votre Switch de la même manière qu'un Joy-con normal .

. Jouez plus longtemps avec six heures d'autonomie .

. Le corps légèrement plus grand tient confortablement dans vos mains.

Cette manette Nintendo Switch a un valeur au détail de 50 $, et beaucoup sont encore plus chers que cela. Vous pouvez récupérer le vôtre pour seulement 32,30 $ lorsque vous utilisez le code promo MERRYSAVE15 à la caisse Tech Deals.

L'accord chronométré est dans ses derniers jours, donc cliquez sur le widget ci-dessous pour améliorer votre gameplay.

