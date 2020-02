Économisez un tiers sur un chauffe-mains Brigenius

C’est quoi chaud, détient une chargeet tient dans votre poche? Non, ce n’est pas le Samsung Galaxy Note 7. Au lieu de cela, c’est un produit beaucoup plus sûr qui fonctionne réellement comme prévu. Vous pouvez économisez 32% sur la vente au détail et achetez un chauffe-mains rechargeable Brigenius sur Amazon dès maintenant.

Vous avez peut-être des gants, mais les gants ne rechargent pas votre téléphone. Ce chauffe-mains Brigenius a un capacité de 8 000 mAh, ce qui suffit pour recharger deux fois la plupart des téléphones. Non seulement cela, vous pouvez également recharger le téléphone d’un ami avec le deuxième port USB.

Vous ne pouvez pas charger et chauffer simultanément; cela semble juste périlleux. Cependant, vous pouvez facilement retourner l’interrupteur sur le côté pour changer votre utilisation. Vous pouvez vous réchauffer avec températures entre 113 et 131 degrés. La sécurité est essentielle, et le chauffe-mains est doté protection contre les courts-circuits et les surcharges.

Le chauffe-mains Brigenius en un coup d’œil:

Réchauffez vos poches et maintenez la circulation afin de pouvoir taper sur vos appareils sans perdre en sensibilité.La grande capacité de 8 000 mAh peut charger la plupart des téléphones deux fois ou charger deux appareils simultanément.Il est petit et léger à transporter n’importe où dans une poche ou un sac lors de la pêche, de la randonnée, du camping ou du ski.Les deux côtés chauffent rapidement en quelques secondes lorsque vous actionnez l’interrupteur.Un système de protection intelligent intégré comprend une protection contre les courts-circuits et les surcharges.

Le chauffe-mains Brigenius a un valeur au détail de 30 $, mais vous pouvez économiser 32% si vous êtes rapide. Cette 4.6 produit étoilé est réduit à seulement 20,39 $ sur Amazon. Ce sont des économies confortables.

Amazon termine ses ventes à sa guise, alors appuyez sur le bouton ci-dessous pour vérifier l’accord.

Chauffe-mains rechargeable Brigenius

