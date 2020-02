Écouteurs Bluetooth Zolo Liberty améliorés d’Anker avec plus de 100 heures de temps de lecture à un niveau record de 45 $

Anker et ses sous-marques axées sur l’audio, Soundcore et Zolo, sont bien connues à ce stade pour leurs accessoires abordables mais fiables. Les écouteurs Bluetooth véritablement sans fil Liberty de Zolo ne font certainement pas exception et méritent à eux seuls des éloges similaires. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir la version améliorée des écouteurs Zolo Liberty avec plus de 100 heures de lecture pour seulement 45 $ – le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur le modèle mis à jour.

Bien qu’il n’y ait que quelques améliorations qui les distinguent des écouteurs Liberty d’origine, leur inclusion élève ces écouteurs à un niveau entièrement différent. L’ajout de la compatibilité Bluetooth 5 devrait se traduire par des connexions plus fiables, et le boîtier de charge inclus offre maintenant une incroyable durée de lecture de plus de 100 heures. Les autres caractéristiques remarquables comprennent des pilotes recouverts de graphène et un indice de résistance à la transpiration IPX5.

Malheureusement, le chargement sans fil et un port USB-C ne sont pas arrivés sur la liste des mises à niveau. Cependant, cela peut avoir moins d’impact sur votre utilisation quotidienne lorsque vous considérez que la batterie massive de l’étui rendra les sessions de charge rares. Suivez le lien source ci-dessous pour en acheter une paire par vous-même.