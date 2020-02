Écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty 2 Pro disponibles en blanc pour seulement 120 $ (30 $ de rabais avec coupon)

Le marché des écouteurs sans fil s’est développé à pas de géant au cours des dernières années. En raison de cette expansion, il n’est pas trop surprenant de voir qu’Anker, un fabricant d’accessoires synonyme de produits de haute qualité mais abordables, possède ses propres écouteurs Bluetooth décents. Encore mieux, vous pouvez désormais acheter une paire d’écouteurs Soundcore Liberty 2 Pro d’Anker en blanc au prix réduit de 119,99 $ – 30 $ de réduction sur leur prix de liste – en profitant d’une vente de coupons Amazon.

Tout au long de notre examen, nous avons été constamment impressionnés par la qualité sonore du Liberty 2 Pro, qui était bien arrondie et n’a pas faibli, peu importe ce que nous leur avons lancé, même à volume élevé. Vous pouvez également vous attendre à ce que ces écouteurs durent 7 à 8 heures sur une charge facilement, et vous aurez trois charges supplémentaires à portée de main avec l’aide de l’étui de transport. Nous étions également très heureux de voir l’inclusion de la charge USB-C et sans fil à un prix raisonnable.

Si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs sans fil abordables qui ne compromettent pas la qualité ou les fonctionnalités sonores, vous n’en trouverez pas beaucoup mieux que les écouteurs Soundcore Liberty 2 Pro d’Anker. Bien que ce ne soit pas la meilleure affaire que nous ayons vue sur ces écouteurs à ce jour, ce n’est pas loin. Suivez le lien source ci-dessous pour acheter une paire en blanc et profiter de ce code de coupon de 30 $ sur la page.