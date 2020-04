Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI Review: Un puissant robot aspirateur et une caméra pour animaux de compagnie en un

Source: Rebecca Spear / Android Central

Les entreprises de robots aspirateurs essaient constamment de trouver des moyens de distinguer leurs produits des autres tout en les rendant plus efficaces. À ce titre, de nouvelles technologies et capacités se développent fréquemment pour ces appareils. L’une des dernières fonctionnalités à avoir frappé l’industrie du robot aspirateur est une caméra embarquée, qui permet théoriquement à l’unité de mieux identifier et éviter les objets sur son chemin. Le Ecovacs Robotics Deebot OZMO T8 AIVI est l’un de ces aspirateurs conçu avec un appareil photo.

J’ai passé plusieurs semaines à évaluer cette unité pour voir à quel point elle manœuvre autour des objets et nettoie ma maison. C’est certainement un appareil puissant auquel je peux faire confiance pour ramasser efficacement la saleté et les débris de mes sols, mais il a quelques inconvénients. Voici mon avis sur le Ecovacs Robotics Deebot OZMO T8 AIVI.

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI Ce que j’aime

Source: Rebecca Spear / Android Central

Avoir cet aspirateur dans ma maison a été un énorme soulagement pour moi, car j’ai un chat et un chien en désordre qui traquent constamment la saleté, répandent partout ou déplacent des choses. Chaque fois que l’OZMO T8 AIVI fait le tour, il aspire toujours des tonnes de fourrure pour animaux de compagnie, de litière pour chats, de nourriture pour animaux de compagnie, de fines particules de poussière et d’autres débris de ma maison. Il peut également dire quand le jouet à mâcher de mon Corgi est au milieu de la pièce et se déplace autour de lui au lieu de s’y heurter.

De plus, quel que soit le matériau du boîtier, il n’attire pas autant de poussière que la plupart des autres aspirateurs que j’ai testés, ce qui signifie que l’appareil n’a pas l’air sale tout le temps. De plus, il a une longue durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu’à trois heures et aspire toujours en décrivant une pièce, puis en manœuvrant d’avant en arrière dans cette zone délimitée pour des lignes de vide parfaites. Revenir à la maison est sérieusement l’une des meilleures choses à posséder un aspirateur intelligent comme l’OZMO T8 AIVI. Voici quelques-unes des autres choses que j’aime dans ce vide.

Détection d’objets Manœuvres autour des obstacles

Ce qui distingue ce vide des autres Ecovacs, ce sont les capacités de détection d’objet et de caméra incluses. Pour tester l’efficacité de ces fonctionnalités, j’ai placé divers objets sur le chemin du vide pour voir comment il réagirait. L’appareil ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais il se déplace mieux autour des objets que de nombreux autres aspirateurs robots. L’application vous permet de visualiser une carte de votre maison et vous indique où l’aspirateur s’est heurté à un obstacle. Il essaie même d’identifier l’objet. Bien que la plupart des objets soient mal étiquetés comme des chaussures, en particulier des obstacles de forme unique.

L’appareil ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais il se déplace mieux autour des objets que de nombreux autres aspirateurs robots.

Il est très intéressant de regarder les essais et les erreurs de la machine avant de trouver un moyen sûr de contourner un obstacle. Par exemple, j’ai placé une chaussure dans mon couloir et j’ai regardé le vide approcher, j’ai détecté la chaussure, manoeuvré vers une nouvelle position, tenté une autre approche, puis manoeuvré à nouveau, jusqu’à ce qu’il soit enfin capable de repérer un moyen sûr de passer. Il heurte toujours des objets plus gros tout en les contournant, mais il ne les pénètre pas au bulldozer ni ne les traîne dans la maison comme le font d’autres aspirateurs.

J’ai encore besoin de ranger les câbles de charge, les jouets ou autres petits objets avant de laisser l’appareil fonctionner. Sinon, cela pourrait se coincer ou aspirer des choses que je ne veux pas. Il cartographie également votre maison, ce qui vous permet de configurer deux zones interdites ou des zones sans vadrouille directement depuis l’application pour des sessions de nettoyage personnalisées. Pour cette raison, je peux faire confiance au Deebot OZMO T8 AIVI pour nettoyer sans endommager ou aspirer tout ce qu’il ne devrait pas tant que je rangerai à l’avance. Et c’est un énorme soulagement.

Animaux et caméra de sécurité Surveillez votre maison pendant votre absence

Source: Rebecca Spear / Android Central

J’ai été surpris de constater que l’application Ecovacs me permettait non seulement de contrôler le vide, mais aussi de voir le flux de la caméra tout en le faisant. Pour que cette fonction fonctionne, j’ai dû donner la permission à l’unité en acceptant l’accord de confidentialité vidéo et en permettant à l’application d’accéder au stockage et au microphone de mon téléphone. Une fois cela fait, tout ce que j’avais à faire était d’accéder à la section Video Butler de l’application. Et d’ailleurs, l’application est très facile à naviguer et à utiliser.

Source: Rebecca Spear / Android Central

Mon chat, Misty, est à la hauteur du curieux stéréotype et doit toujours suivre les robots aspirateurs pendant qu’ils nettoient ma maison. Alors bien sûr, la première chose que j’ai faite a été de traquer mon chat en utilisant l’OZMO T8 AIVI pour voir comment elle réagirait. J’ai pu la suivre assez bien en utilisant les commandes.

L’application me permet de faire tourner l’aspirateur vers la gauche ou la droite ou d’avancer, mais il n’y a pas de bouton vers l’arrière. Ce ne sont pas les meilleurs contrôles, mais ils ne sont vraiment pas mauvais pour se déplacer dans votre maison. Le Video Butler me permet également de prendre des photos, qui sont enregistrées sur mon téléphone. Il y a même un bouton de microphone qui relaie tout ce que je dis aux haut-parleurs intégrés de l’aspirateur à un volume décent. Cela m’a permis de parler à mon chat pendant que j’étais loin de la maison, même si je ne peux pas dire avec certitude si elle l’a trouvé agréable ou tout simplement surprenante. Sur cette note, si vous utilisez cette fonctionnalité et découvrez un intrus dans votre maison, vous pouvez probablement utiliser le microphone pour les effrayer hors de votre maison.

Après avoir joué avec mon chat, j’ai conduit l’unité dans différentes pièces. Théoriquement, les consommateurs peuvent le faire pour rechercher les dégâts qu’ils souhaitent que l’aspirateur nettoie, ou ils peuvent l’utiliser pour vérifier leur maison lorsqu’ils sont en vacances ou au travail. Cela signifie que le Deebot OZMO T8 AIVI n’est pas seulement un aspirateur, mais aussi une caméra de sécurité et une caméra pour animaux de compagnie. C’est un combo assez doux.

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI Ce que je n’aime pas

Source: Rebecca Spear / Android Central

C’est un robot aspirateur très impressionnant, mais il n’est pas parfait. Voici les choses que je n’ai pas aimées à propos du Deebot OZMO T8 AIVI.

La détection d’objets n’est pas parfaite aspire toujours des choses qu’elle ne devrait pas

Source: Rebecca Spear / Android Central

À un moment donné, alors que je testais le Deebot OZMO T8 AIVI, j’ai reçu une notification sur mon téléphone me disant que je devais nettoyer l’appareil car la poussière obstruait les capteurs. J’ai localisé l’aspirateur seulement pour constater que mon plumeau était coincé dans la brosse principale. Aussi ironique que soit cette situation, je suis déçu que l’appareil photo n’ait pas aidé le vide à éviter un si gros objet. Mais là encore, c’était peut-être intentionnel et le Deebot essayait juste de vaincre la compétition.

C’était le plus gros problème rencontré par le vide au cours des semaines où je l’ai testé. Cependant, il a également fallu plus de temps pour déplacer certains petits objets dans ma maison, en particulier dans les endroits sombres, comme avec les chaussures sous mon lit. Cependant, dans la plupart des cas, cet appareil a été en mesure de détecter puis de contourner soigneusement des objets plus gros dans ma maison, ce qui est plus que ce que je peux dire pour plusieurs autres aspirateurs robots que j’ai testés.

Retard de la caméra et du contrôle Réponse lente

La caméra s’est souvent coupée pendant que le robot aspirateur se déplaçait.

J’ai une très bonne connexion Internet chez moi, donc j’ai été bouleversé quand j’ai vu à quel point l’OZMO T8 AIVI a répondu lentement à mes commandes lorsque j’étais en mode Video Butler. Certes, cela n’a pas toujours été lent, mais cela s’est produit un nombre notable de fois. Même lorsque je me tenais juste à côté de l’appareil, il fallait parfois plusieurs secondes à une minute pour que le vide se déplace après avoir tapé sur les commandes. En plus de cela, la caméra s’éteignait souvent pendant que le robot aspirateur se déplaçait, donc je devrais m’arrêter et attendre que le flux vidéo s’affiche de nouveau avant d’appuyer sur d’autres commandes. Après tout, je ne voudrais pas accidentellement tomber sur quoi que ce soit ou conduire cet appareil coûteux hors des escaliers.

Vous pouvez toujours utiliser l’aspirateur pour interagir avec vos animaux de compagnie ou surveiller votre maison pendant votre absence. Vous devrez peut-être être patient lorsque vous le ferez, surtout si vous avez une mauvaise connexion Internet. Je tiens à noter que l’aspirateur n’a jamais connu de retard lors de l’utilisation sans l’appareil photo. Il était toujours rapide de passer à l’action pendant le mode de nettoyage normal.

Couvercle permanent de l’appareil photo

Source: Rebecca Spear / Android Central

Étant donné que je peux contrôler à distance cet appareil et qu’il dispose d’une caméra intégrée, je crains un peu que quelqu’un puisse pirater mon compte, accéder à mon OZMO T8 AIVI et ensuite l’utiliser pour regarder autour de chez moi. Cela pourrait être vraiment mauvais s’il se promenait pendant que je me changeais dans ma chambre, par exemple.

Lorsque j’ai examiné le Roborock S6 MaxV, un robot aspirateur qui utilise également des caméras pour identifier et naviguer autour des objets dans votre maison, ma plus grande plainte était qu’il n’y avait pas de couvercle de caméra inclus. Ecovacs a fourni un couvercle de caméra dans la boîte du Deebot OZMO T8 AIVI. Cependant, il s’agit d’un adhésif permanent au lieu d’un adhésif coulissant ou amovible.

Source: Rebecca Spear / Android Central

Cela semble être une réflexion après coup. De toute évidence, si vous achetez cette unité plus chère, vous le faites parce que vous souhaitez profiter de ces fonctionnalités avancées de l’appareil photo. Sinon, vous iriez avec une unité moins chère. Donc, avoir un couvercle de caméra permanent n’est pas une bonne solution.

Honnêtement, un couvercle de caméra manuel aurait dû être l’une des premières choses qu’Ecovacs a inclus dans la conception initiale de cet aspirateur. Mais comme cela ne s’est pas produit, l’entreprise aurait dû inclure un couvercle de caméra coulissant ou amovible, que je pourrais mettre en place chaque fois que j’aurais fini d’utiliser l’aspirateur. Dans l’état actuel des choses, je suis sûr que les gens hésitent à introduire ce robot aspirateur particulier dans leur maison.

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI Devriez-vous l’acheter?

Source: Rebecca Spear / Android Central

Personnellement, j’ai adoré cet appareil pendant les quelques semaines où j’ai pu le tester. Je lui fais confiance plus que la plupart des autres aspirateurs robots que je teste actuellement car il évite mieux les objets et ne s’écrase pas dans mes murs. Il a une aspiration puissante, une poubelle de taille décente et une longue durée de vie de la batterie, ce qui lui permet de nettoyer de grandes étendues de ma maison en une seule fois. C’est vraiment une unité fiable et puissante.

Je souhaite pouvoir jaillir sans fin à ce sujet, mais l’appareil a quelques problèmes. D’une part, la détection d’objets n’est pas parfaite. Vous devrez toujours ramasser les câbles du chargeur ou d’autres petits objets hors du chemin de l’aspirateur. De plus, autoriser une caméra itinérante dans votre maison est un peu effrayant, surtout lorsque vous ne pouvez pas bloquer manuellement l’objectif. Je me sentirais plus à l’aise de donner à cet aspirateur une note plus élevée s’il avait un couvercle d’appareil photo coulissant d’une sorte pour protéger la vie privée du propriétaire.

Cela étant dit, être en mesure de vérifier votre maison ou vos animaux de compagnie pendant votre absence est un avantage amusant de posséder cette unité. Le mode Video Butler vous permet de naviguer dans l’unité où vous le souhaitez et vous donne un flux en direct tout en le faisant. Si vous n’êtes pas préoccupé par le problème potentiel de confidentialité, c’est vraiment un excellent aspirateur robot pour votre maison.

