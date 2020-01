Édition OnePlus 7T Pro McLaren taquinée; conseils pour OnePlus Laptop

Au CES 2020, OnePlus a dévoilé un nouveau smartphone fabriqué en collaboration avec le constructeur automobile McLaren. Cependant, malheureusement, le téléphone ne sera pas encore disponible sur le marché. À la place de McLaren, la poignée Twitter de OnePlus a introduit un nouveau smartphone appelé l’édition OnePlus 7T Pro McLaren.

L’image d’accroche OnePlus 7T Pro McLaren Edition sur Twitter fait allusion au prochain ordinateur portable OnePlus. Sous le smartphone, on voit clairement les clés d’un ordinateur portable. Cela indique que nous aurons bientôt un ordinateur portable OnePlus. Cependant, aucune confirmation officielle à ce sujet n’est fournie par la société.

Les responsables de OnePlus ont confirmé que le nouveau smartphone arborerait le design McLaren. À première vue, OnePlus lancera un nouveau smartphone OnePlus 7T Pro en édition limitée de couleur rouge.

OnePlus a publié sur Twitter la photo de son nouveau smartphone en édition limitée. Le OnePlus 7T est livré avec des reflets rouges sur ses bords. Le smartphone dispose d’une triple caméra installée à l’arrière. Les bords des caméras ainsi que le bouton du curseur de sourdine sont surlignés en rouge.

En ce qui concerne les spécifications, l’édition OnePlus 7T Pro McLaren dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un rapport d’aspect de 19: 5: 9. Le smartphone a une résolution de 1440 x 1320 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz. Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran d’affichage.

De plus, le smartphone fonctionne sur un SoC Qualcomm Snapdragon 855+ octa-core intégré au GPU Adreno 640. Le smartphone possède 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le téléphone fonctionnera sur Android 10 au-dessus d’OxygenOS 10.0.1 et dispose d’une batterie non amovible de 4085 mAh avec un support de charge rapide de 30 W.

L’édition couleur rouge McLaren comprend la configuration de la triple caméra utilisée par les autres smartphones OnePlus. Le triple appareil photo se compose d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un téléobjectif de 8 MP avec un zoom optique 3x, d’un objectif ultra grand-angle de 16 MP et d’un flash LED. La caméra selfie mesure 16 MP.

La date de sortie n’a pas encore été mentionnée par OnePlus, et ils n’ont pas encore annoncé le prix du smartphone.