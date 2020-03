eero Beacon vs Orbi (RBK22): Lequel devriez-vous acheter?

Des performances polyvalentes

Netgear Orbi RBK22

Extension eero facile

eero Beacon

La gamme Orbi de Netgear a une tonne de polyvalence avec le RBK22 assis au milieu de la gamme avec un Wi-Fi tri-bande 802.11ac rapide et un backhaul dédié. Vous bénéficiez également de trois ports Ethernet gratuits afin que vous puissiez garder vos appareils câblés connectés sans matériel supplémentaire.

Avantages

Wi-Fi tri-bande rapide

Trois ports Ethernet au total

Aucun équipement supplémentaire requis

Grande couverture de 4000 pieds carrés

Eero Beacon est l’une des options les plus simples pour étendre un réseau maillé eero existant. Sa conception compacte repose juste contre un mur sans faire passer de fils supplémentaires. Il a également une veilleuse intégrée, ce qui en fait un excellent point de maille de couloir.

Avantages

Design compact

Configuration simple

Expansion facile du maillage eero

1 500 pieds carrés de couverture

Les inconvénients

Wi-Fi bibande plus lent

Pas de ports Ethernet

En tant que mise à niveau d’une configuration de maillage eero existante, la balise eero est un excellent moyen d’ajouter une couverture de 1500 pieds carrés avec une vitesse plus que suffisante pour la plupart des applications et un design discret qui fonctionne dans presque toutes les pièces. Le problème principal est qu’il nécessite que vous ayez un réseau eero ou eero Pro pour qu’il puisse se connecter. Le système Orbi RBK22 peut fonctionner comme un système de maillage autonome ou comme une extension à un maillage Orbi existant. À lui seul, il couvrira la plupart des maisons avec son routeur et sa combinaison satellite couvrant jusqu’à 4 000 pieds carrés. Il propose même une configuration tri-bande avec l’une de ses bandes 5 GHz dédiée à la connexion maillée.

Que rechercher dans un maillage

Si vous cherchez à obtenir un nouveau routeur, votre premier choix majeur est de choisir ou non un grand routeur traditionnel ou de créer un maillage. La meilleure partie d’un maillage est qu’il peut grandir avec vous et une couverture peut être ajoutée au besoin. Eero a rendu l’expansion du maillage aussi simple que possible avec tous les routeurs de marque eero fonctionnant les uns avec les autres.

L’eero Beacon se concentre sur le sans fil en abandonnant toute connectivité filaire et en étendant simplement votre Wi-Fi. Orbi a également beaucoup d’options d’expansion, mais cette richesse d’options peut conduire à un peu plus de confusion pour quelqu’un de nouveau en réseau. Pourtant, la plupart des solutions Orbi correspondront à la vitesse de l’eero bi-bande, il est donc difficile de se tromper avec une option Orbi.

Wifi

802.11ac tri-bande

Un canal 5 GHz dédié au backhaul

802.11ac double bande

Vitesse sans fil

AC2200 (400 Mbps + 867 Mbps + 867 Mbps)

Non précisé

Ports Ethernet

2 par unité (3 disponibles)

Aucun

Couverture

4000 pieds carrés combinés

1500 pieds carrés

Eero Beacon n’a jamais été conçu pour être autonome et a le plus de sens lorsqu’il ajoute une couverture à un autre routeur eero. Pourtant, sa petite taille en fait une excellente option pour une zone avec un espace limité comme un couloir. L’Orbi RBK22 a un avantage dans les spécifications techniques mais nécessitera un peu plus de réflexion dans le placement, mais sa couverture supérieure devrait alléger le fardeau.

Vitesse et couverture

Source: Netgear

Avec l’eero Beacon, vous pouvez vous attendre à des performances similaires à celles de l’eeros de base grâce à sa configuration Wi-Fi double bande 802.11ac. Bien qu’eero n’ait pas révélé le potentiel de vitesse exact du Beacon, il devrait être plus que capable de fournir une vitesse suffisante pour toute navigation et streaming. C’est probablement plus rapide que la plupart des connexions Internet à domicile. Pourtant, ce n’est pas aussi rapide qu’un routeur tri-bande comme l’eero Pro ou l’Orbi, mais si vous cherchez à ajouter environ 1500 pieds carrés de couverture à votre maillage eero, le Beacon est une excellente option.

Netgear a dédié une bande entière de 5 GHz au backhaul maillé avec l’Orbi RBK22. Avec la vitesse de l’Orbi composée de 400 Mbps sur la bande 2,4 GHz plus 867 Mbps sur les deux bandes 5 GHz, vous avez toujours de la place pour à peu près tout ce que vous voulez faire sur votre réseau. Avec une couverture de 4 000 pieds carrés, cet ensemble pourra également couvrir sans effort la plupart des maisons. Si vous essayez de tirer le meilleur parti d’une connexion Internet gigabit, vous devrez soit vous en tenir au filaire, soit envisager un routeur sans fil beaucoup plus rapide.

Ces deux produits visent à fournir une vitesse suffisante pour les utilisations domestiques courantes comme le streaming vidéo jusqu’à 4K et la navigation et ils réussissent.

Construisez votre maillage

Source: Eero

L’eero Beacon a besoin d’un maillage eero existant pour fonctionner, ce qui signifie que vous devrez le coupler avec un eero ou un eero Pro, ce dernier offrant des vitesses tri-bande plus rapides. Si vous avez déjà une configuration de maillage eero, vous pouvez facilement ajouter la balise avec l’application eero. L’eero Pro est l’option la plus rapide mais ne sera vraiment nécessaire que pour les connexions supérieures à 350 Mbps, selon eero.

L’Orbi RBK22 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer un maillage, mais peut également être une bonne option pour étendre un réseau Orbi existant. Assurez-vous simplement que si vous ajoutez un nœud à un maillage, le routeur le plus rapide est connecté directement au modem ou votre équipement plus rapide risque de tourner. Si vous trouvez que vous avez besoin de plus de couverture sur toute la ligne, vous pouvez ajouter un autre satellite.

Esthétique

Un endroit où la balise eero brille est sa taille et son apparence. Il se branche directement dans le mur sans câbles supplémentaires et est suffisamment plat pour être à peine perceptible. Il a également l’avantage d’avoir une veilleuse intégrée. Sa façade en plastique blanc brillant avec des côtés blanc mat lui permet de se fondre dans la plupart des prises murales ou des équipements de maison intelligente.

Source: Eero

Les routeurs Orbi ne sont en aucun cas moches mais ils se tiennent un peu plus grands et devront s’asseoir sur une surface. Comparé à un routeur traditionnel, il a fière allure avec un boîtier tout blanc et une lueur bleue subtile autour du sommet. Si vous recherchez un Orbi avec un facteur de forme comparable à la balise eero, quelque chose comme le satellite à prise murale Orbi devrait bien fonctionner.

Lequel vous convient?

La plus grande question est de savoir si vous avez déjà un maillage ou si vous en commencez un nouveau. Si vous avez un maillage, en particulier un maillage eero, l’eero Beacon est l’un des meilleurs moyens d’ajouter une couverture supplémentaire sans prendre beaucoup de place. Si vous recherchez un réseau entièrement nouveau ou pour étendre une configuration Orbi, l’Orbi RBK22 est l’option la plus puissante ici, surtout compte tenu de sa grande couverture.

