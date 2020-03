Eero fonctionnera-t-il avec mon modem?

Meilleure réponse: Oui, eero peut se connecter à un modem ou un routeur existant avec une connexion Ethernet. Tant que votre modem utilise Ethernet, ce que fait la grande majorité, vous pourrez connecter votre eero.

Connectez-vous avec Ethernet

Eero fabrique certains des systèmes de maillage les plus simples et fait tout son possible pour rendre la configuration aussi simple que possible. Les routeurs eero et eero Pro sont équipés de deux ports Ethernet à l’arrière qui peuvent automatiquement détecter si le port est connecté à votre Internet domestique.

Vous pouvez soit acheter votre propre modem, soit en louer un auprès de votre fournisseur d’accès Internet. Certains modèles de location auront un commutateur intégré et plusieurs ports Ethernet. Vous pouvez simplement connecter votre eero à l’un de ces ports. Un câble Ethernet est fourni avec votre routeur eero et doit être connecté à l’un des ports Ethernet de l’eero, l’autre extrémité étant connectée à votre modem.

Une fois que vous avez tout connecté, le routeur maillé eero sera prêt à être configuré avec l’application eero.

Devriez-vous vous procurer un nouveau modem?

La plupart du temps, lorsque vous vous inscrivez à un service Internet, le fournisseur d’accès Internet se fera un plaisir de vous louer une combinaison modem / routeur. La location d’un modem est un coût mensuel supplémentaire, mais il peut être pratique de ne pas se soucier de la compatibilité ou de la fiabilité. Plusieurs fois, l’un de ces routeurs loués comprendra des fonctionnalités dont vous n’aurez pas besoin, comme un routeur sans fil intégré.

Si vous êtes prêt à acheter votre propre modem, vous pourrez économiser de l’argent au fil du temps. Vous avez également l’avantage d’avoir le contrôle total de votre modem et de ne pas avoir besoin de l’assistance de votre fournisseur si vous devez modifier un paramètre. La plupart des modems câble compatibles DOCSIS fonctionneront avec n’importe quel fournisseur d’accès Internet par câble, mais vous devriez toujours vérifier auprès de votre fournisseur. Les connexions fibre et DSL nécessitent souvent un modem du fournisseur de services.

Plus de location

Arris SURFboard SB6190

Modem câble compatible Gigabit

Éliminez les frais de location de modem avec le modem Arris SB6190 DOCSIS 3.0. Avec 32 canaux de téléchargement et huit canaux de téléchargement, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre connexion.