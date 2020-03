Meilleure réponse: Non, les périphériques réseau maillés d’eero ne prennent pas en charge le Wi-Fi 6, mais la plupart du matériel réseau ne le fait pas. Le Wi-Fi 6 est toujours un tout nouveau standard. Les routeurs qui le prennent en charge sont généralement plus chers et peu d’appareils peuvent en tirer parti.

L’un des appareils eero prend-il en charge le Wi-Fi 6?

Actuellement, eero ne propose aucun appareil compatible Wi-Fi 6. Bien que la société n’ait pas nié qu’elle finira par publier du matériel compatible avec la norme, elle n’a pas non plus parlé de plans concrets à ce sujet. Selon le Centre d’aide eero, il n’y a actuellement aucun calendrier défini pour activer la prise en charge Wi-Fi 6.

eero n’est pas le seul dans ce domaine. Dans notre tour d’horizon des meilleurs systèmes Wi-Fi maillés de 2020, le nombre d’appareils avec prise en charge Wi-Fi 6 peut être compté d’une part, et Nighthawk fabrique les deux. La plupart des grandes marques n’ont pas encore adopté la norme. Comme vous le verrez, il y a une bonne raison à cela.

Quel est le gros problème du Wi-Fi 6?

Source: Nick Sutrich / Android Central

Connu également sous le nom de Wi-Fi 802.11ax, le Wi-Fi 6 est une évolution de la technologie sans fil actuelle. Il est considérablement plus efficace que son prédécesseur, offrant une transmission de données jusqu’à 30% plus rapide. Cette efficacité supplémentaire signifie également qu’un routeur Wi-Fi 6 peut prendre en charge plus de connexions simultanées que les routeurs utilisant la norme précédente.

En d’autres termes, non seulement un routeur Wi-Fi 6 est plus rapide, mais il est également meilleur en multitâche. Ry Crist de Cnet l’a comparé au remplacement d’un barman humain par le Goro à quatre bras de Mortal Kombat. Il peut servir de plus grandes boissons à plus de clients avec une plus grande efficacité.

Pour profiter des capacités du Wi-Fi 6, il faut plus qu’un routeur prenant en charge la norme. Vous avez également besoin d’appareils compatibles Wi-Fi 6. Et franchement, il n’y en a tout simplement pas beaucoup pour le moment; certains fabricants de maisons intelligentes ne pensent pas non plus que la norme soit particulièrement pertinente pour leur portefeuille de produits.

En tant que tel, même si le Wi-Fi 6 a fait une belle démonstration au Consumer Electronics Show de cette année, il faudra encore un certain temps avant qu’il ne se généralise. En tant que tel, à moins que vous ne soyez obsédé par le fait d’être l’un des premiers à adopter, il est probablement préférable d’attendre un an ou deux avant d’investir dans un appareil compatible Wi-Fi 6. Il n’offre tout simplement pas grand-chose pour le coût.

Wi-Fi 6 remplacera finalement son prédécesseur – mais il n’a pas encore

Source: Netgear

Si vous installez un réseau maillé dans votre maison, le Wi-Fi 6 ne devrait probablement pas être un pilote d’achat essentiel. Étant donné la pénurie actuelle d’appareils qui peuvent réellement se connecter via la norme, vous devriez plutôt vous concentrer sur des facteurs tels que la vitesse, la couverture, la fiabilité et la facilité d’installation. Le matériel de réseau maillé d’eero marque des points élevés dans les trois, il obtient donc notre recommandation.

Si le Wi-Fi 6 n’est pas négociable, par exemple, si vous souhaitez pérenniser votre réseau maillé, alors Netgear vous a couvert. L’Orbi 6 est leur offre premium, justifiant son coût énorme avec une vitesse fulgurante, des ports Ethernet supplémentaires et une excellente couverture. Le Nighthawk MK62 est une alternative plus abordable, mais toujours plus chère que eero.

Le leader du peloton

eero Mesh WiFi 3-Pack

Pour tous vos besoins de réseau maillé

Malgré leur petite taille, les routeurs maillés eero sont à la fois puissants et fiables, ce qui en fait un excellent ajout à toute maison intelligente. Ils sont incroyablement faciles à configurer via l’application eero et offrent d’excellentes fonctionnalités de sécurité supplémentaires avec un abonnement.

La pérennité à un prix

Netgear Orbi 6

Coût premium, fonctionnalité premium

Avec une couverture massive, une prise en charge Wi-Fi 6 complète et quatre ports Ethernet par unité, l’Orbi 6 est conçu pour la puissance et les performances. Il justifie son prix en étant l’un des réseaux maillés les plus rapides du marché, avec une prise en charge complète du Wi-Fi 6 pour démarrer.

Option plus abordable pour le Wi-Fi 6

Paquet de 2 Netgear Nighthawk MK62

Un chemin vers l’avenir moins cher et plus facile

Bien que pas aussi rapide que l’Orbi 6, le MK62 offre des vitesses respectables et une empreinte discrète. C’est un peu plus cher que les offres eero mais toujours moins cher que l’alternative.