eero Pro vs Netgear Orbi: Lequel devriez-vous acheter?

Le système eero Pro WiFi offre une installation rapide et facile ainsi qu’une couverture et des vitesses exceptionnelles. La gestion via l’application eero est simple, donnant accès aux bases dont la plupart des utilisateurs ont besoin, et elle prend en charge la fonction HomeKit Secure Router d’Apple pour une sécurité complète de la maison intelligente. Cependant, il est avare sur les ports Ethernet, manque de fonctionnalités avancées sans abonnement et son prix est beaucoup plus élevé que celui de la concurrence.

Avantages

Configuration et gestion faciles de l’application

Couvre jusqu’à 6000 pieds carrés

Le Wi-Fi accélère jusqu’à 1 Gpbs

Prend en charge Alexa et Apple HomeKit

Suppléments au service eero Secure

Les inconvénients

Coûteux

Ports Ethernet limités

Les fonctionnalités de sécurité nécessitent un abonnement

Même si l’Orbi RBK50 offre une configuration et une gestion via une application conviviale, il est livré avec plus de fonctionnalités prêtes à l’emploi. Ce système prend en charge Alexa et l’Assistant Google, dispose de quatre ports Ethernet par satellite et est livré avec un contrôle parental sans abonnement. Étant donné que ce système n’est livré qu’avec deux satellites, sa zone de couverture n’est pas aussi bonne que celle de l’eero Pro.

Avantages

Abordable

Quatre ports Ethernet par satellite

Couvre jusqu’à 5000 pieds carrés

Prend en charge Alexa et Google Assistant

Contrôle parental Disney Circle inclus

Les inconvénients

Seuls deux satellites inclus

Le service Netgear Armor manque d’extras

Conception plus grande et plus volumineuse

La technologie de réseau maillé dans eero Pro et Netgear Orbi offre une couverture Wi-Fi fiable pour toute la maison via une série de nœuds qui permettent une itinérance transparente. Si vous voulez la plus grande zone de couverture et les vitesses sans fil les plus élevées sans avoir à naviguer dans une série de fonctionnalités complexes, optez pour l’eero Pro. Si vous voulez des contrôles parentaux sans abonnement, avez besoin de plus de ports Ethernet dans chaque chambre et ne voulez pas dépenser une tonne d’argent, alors optez pour le système Netgear Orbi.

Plus que du matériel

L’eero Pro et Netgear Orbi sont des mises à niveau massives des routeurs traditionnels à point d’accès unique du passé. Ces routeurs peuvent couvrir tous les coins de votre maison avec un signal Wi-Fi puissant et donner accès à des commandes rapides et faciles via leurs applications respectives. Ces systèmes fonctionnent également silencieusement en arrière-plan pour analyser le trafic à la recherche de menaces, filtrer le contenu et se mettre à jour automatiquement avec les derniers correctifs de sécurité. Ces fonctionnalités peuvent cependant entraîner des dépenses supplémentaires.Il est donc important de déterminer ce qui convient le mieux à votre ménage avant d’acheter.

Système eero Pro WiFi

Système WiFi Netgear Orbi RBK50

Gestion des applis

iOS et Android

iOS et Android

Wifi

802.11a / b / g / n / ac

802.11a / b / g / n / ac

Radios

Tri-bande

Tri-bande

Couverture

Jusqu’à 6000 pieds carrés

Jusqu’à 5000 pieds carrés

Vitesses Wi-Fi

Jusqu’à 1 Gbit / s

Jusqu’à 500 Mbps

Vitesses Ethernet

Jusqu’à 1 Gbit / s

Jusqu’à 1 Gbit / s

Ports Ethernet

2 par nœud

4 par satellite

Fonctionne avec Apple HomeKit

Oui

Non

Fonctionne avec Amazon Alexa

Oui

Oui

Fonctionne avec Google Assistant

Non

Oui

Extensible

Oui

Oui

Processeur

700 MHZ Quad-Core

710 MHZ Quad-Core

Mémoire

512 Mo de RAM

512 Mo de RAM

Espace de rangement

Flash 4 Go

512 Mo de flash

Bluetooth

LE 4.2

Tri-bande

Profils de famille

Oui avec eero Secure

Oui

Pause Internet

Oui

Oui

Blocage des publicités

Oui avec eero Secure

Non

VPN

Oui avec eero Secure +

Non

Bien que l’eero Pro ait un prix presque le double de celui de Netgear Orbi, les contrôles parentaux et les fonctions de sécurité avancées sont tous verrouillés derrière un abonnement. eero propose en fait deux niveaux d’abonnement différents à son service eero Secure, tous deux abordables mais constituant un autre abonnement.

Le plan eero Secure moins cher à 3 $ par mois comprend les contrôles parentaux et l’analyse de sécurité susmentionnés, mais comprend également une fonction de blocage des publicités pratique, qui non seulement masque les nuisances, mais peut également fournir un petit ralentissement. Le plus cher 10 $ par mois eero Secure + ajoute des abonnements à des applications et services populaires comme 1Password, l’antivirus Malware Bytes et le VPN encrypt.me.

Netgear fournit également des services d’abonnement à l’Orbi, un qui se concentre sur la sécurité, et un autre qui permet encore plus de contrôles parentaux via Disney Circle. Le service Netgear Armor de 70 $ par an recherche les menaces potentielles telles que les logiciels malveillants, les tentatives de phishing et inclut une protection antivirus.

Disney Circle Premium, qui coûte 5 $ par mois ou 50 $ par an, comprend des informations détaillées sur l’historique d’utilisation, la planification et un système de récompense pour les membres de la famille. Dans les deux cas, les services d’abonnement à la fois pour eero et Netgear offrent de très bons avantages, bien qu’en fonction de vos besoins, vous puissiez vous en tirer sans abonnement.

Spécifications similaires, différentes fonctionnalités

Comme vous pouvez le voir, eero Pro et Netgear Orbi offrent des spécifications matérielles très similaires, mais certaines différences clés sont importantes à prendre en compte. Le système eero Pro WiFI comprend un nœud supplémentaire lui donnant une zone de couverture supplémentaire de 1 000 pieds carrés sur l’Orbi, et il prend en charge des vitesses allant jusqu’à 1 Gbit / s sur le sans fil.

L’eero Pro comprend également un stockage embarqué supplémentaire qui permet des fonctionnalités supplémentaires telles que la fonctionnalité HomeKit Secure Router d’Apple qui maintient les appareils domestiques intelligents en sécurité. Cependant, l’eero Pro n’a pas de contrôle parental sans s’abonner au service eero Secure, ce qui ne fait qu’ajouter à son prix déjà élevé.

Si vous avez une petite à moyenne maison et des vitesses Internet de base, le système WiFi Netgear Orbi peut être un meilleur choix en raison de son prix inférieur et de ses fonctionnalités. Ce système comprend deux satellites mais possède toujours le même nombre de ports Ethernet que les trois nœuds de l’eero Pro, et il est livré avec des contrôles parentaux gratuits via Disney Circle cuits directement. Disney Circle vous permet de créer des profils pour chaque membre de votre foyer, l’activation des filtres de contenu, des pauses et de l’historique d’utilisation, le tout sans abonnement, et tout au niveau du routeur, pas sur l’appareil.

Simple et rapide

Système eero Pro WiFi

La vitesse pour tous

Le système eero Pro WiFi offre une configuration simple qui peut être opérationnelle en quelques minutes, couvrant les grandes maisons à des vitesses ultra-rapides. Ce système fournit les bases de la boîte, ce qui en fait un ensemble et oublie la solution.

Plus pour moins

Système WiFi Netgear Orbi RBK50

Bougez vous pour votre pognon

Orbi RBK50 de Netgear offre tous les grands avantages de la mise en réseau maillée ainsi que de fantastiques contrôles parentaux sans abonnement. Il n’a peut-être pas la meilleure plage ou vitesse, mais ses nombreux ports Ethernet et ses fonctionnalités incluses en font un choix solide.

