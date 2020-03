Égaré à la maison pendant un certain temps? Regardez des films et des émissions gratuits sur Tubi maintenant

Avec l’épidémie de coronavirus, vous pouvez être coincé à l’intérieur pendant au moins plusieurs semaines, voire plus. Des services de vidéo en streaming sont disponibles mais beaucoup d’entre eux coûtent de l’argent après la fin de leurs essais gratuits. Si vous voulez économiser de l’argent, mais aussi regarder des films et des émissions de télévision au-delà de l’antenne, vous le pouvez. Tubi propose des tonnes de films et d’épisodes télévisés gratuits à diffuser en ce moment.

Qu’est-ce que Tubi?

Fondé en 2014, le service diffuse 20 000 films et émissions de télévision gratuitement à partir d’une variété de plateformes. Il est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et au Mexique. Au début de 2020, Fox a annoncé son intention d’acquérir le service de télévision et de cinéma Tubi pour 440 millions de dollars. Cet accord devrait être clôturé fin juin.

Le service propose-t-il des publicités?

Oui. Afin de se soutenir, les émissions et les films Tubi TV diffusent des publicités avant et pendant leur contenu. Cependant, en moyenne, le nombre de publicités est inférieur à celui des émissions de télévision par câble et de base.

Quelles plates-formes Tubi prend-il en charge?

Vous pouvez diffuser des émissions de télévision et des films Tubi à partir d’une variété de plates-formes différentes. Vous pouvez télécharger les applications Tubi pour iOS et Android pour regarder son contenu sur les appareils mobiles. Il est également disponible sur les clés de diffusion en continu Roku, les décodeurs et les téléviseurs sur lesquels le système d’exploitation Roku est installé.Il en va de même pour les clés, décodeurs et téléviseurs basés sur Amazon Fire TV. Le service est également disponible sur les appareils Android TV tels que le décodeur Nvidia Shield.

Tubi prend en charge la diffusion sur des téléviseurs via Google Chromecast et des appareils dotés de Chromecast intégré. Il est disponible sur les consoles de jeux Microsoft Xbox One et Sony Playstation 4 et sur les décodeurs Apple TV. Vous pouvez diffuser le service sur les téléviseurs intelligents Samsung, Sony et Vizio. Les propriétaires de PC peuvent utiliser leur navigateur Web pour surfer sur le site TubiTV.com pour s’inscrire et regarder du contenu. Enfin, Tubi est préchargé sur les décodeurs TiVo et sur câble les décodeurs Xfinity et Contour des systèmes de télévision par câble Comcast et Cox, respectivement.

Quelles sont les autres fonctionnalités du service?

Si vous vous inscrivez gratuitement sur la page Web Tubi TV Activate, il offre aux utilisateurs quelques fonctionnalités supplémentaires. Ils incluent la création d’une file d’attente des vidéos à venir à regarder et du contenu recommandé à diffuser. La grande fonctionnalité pour un enregistrement Tubi TV Activate est la possibilité de continuer à regarder une vidéo précédemment interrompue là où vous vous étiez arrêté, quel que soit l’appareil.

De quelles vitesses de téléchargement ai-je besoin pour diffuser Tubi TV et des films?

Vous aurez besoin d’au moins une connexion de téléchargement de 1 Mbps pour diffuser du contenu Tubi. Le service recommande au moins une connexion 4Mps pour la meilleure expérience.

Le service a-t-il du contenu vidéo 4K?

Pas en ce moment. Les émissions de télévision et les films sur Tubi max sortent en résolution HD.

Programmation Tubi TV

La gamme des émissions de télévision Tubi comprend des saisons complètes de séries télévisées classiques et plus récentes. Certaines de nos séries préférées personnelles à diffuser comprennent:

Merlin – Le dernier récit des légendes du roi Arthur se concentre sur son mentor sorcier Merlin en tant que jeune apprenti utilisateur de magie.Le Saint – Avant d’être James Bond, Roger Moore a joué le gentleman voleur Simon Templar dans cette série classique.Le prisonnier – L’une des meilleures séries télévisées jamais réalisée, sur un espion qui a démissionné de son organisation. Il est ensuite kidnappé et placé dans un nouvel endroit appelé «The Village».Le plus grand héros américain – Bien avant la tendance des super-héros d’aujourd’hui dans les films et la télévision, cette série télévisée était une usurpation d’identité. Un homme est sélectionné par des extraterrestres pour porter une sur-combinaison pour aider à sauver le monde, mais il a réussi à perdre son manuel d’instructions.

Films Tubi à diffuser

La gamme de films Tubi a tendance à être un peu plus fluide, car de nouveaux films apparaissent tous les mois et les anciens sont retirés. Au moment d’écrire ces lignes, voici juste un échantillon de ce qui est disponible pour diffuser sur le service en ce moment.

Rapport minoritaire – Tom Cruise s’enfuit dans un avenir proche après qu’un trio de «précogs» psychiques ait affirmé qu’il allait assassiner quelqu’un en seulement 36 heures.Faucon noir vers le bas – L’histoire vraie du raid sanglant et finalement tragique de l’armée américaine sur Mogadiscio, en Somalie, en 1993.Mémento – Le film révolutionnaire du réalisateur Christopher Nolan, sur un homme qui ne se souvient de rien depuis 15 minutes. Il essaie de comprendre ce qui est arrivé à lui et à sa femme assassinée.National Lampoon’s Van Wilder – Ryan Reynolds a eu un tour de star dans ce film de comédie sur le thème de l’université. C’est un étudiant de «septième année» qui veut aider les étudiants de premier cycle en difficulté.Ce que nous avons laissé de côté – Un documentaire sur la série Star Trek que beaucoup pensent être le meilleur show de la franchise de science-fiction, Deep Space Nine.

C’est notre regard sur le service gratuit de télévision et de cinéma Tubi. Vous recherchez plus de contenu en streaming gratuit? N’oubliez pas de consulter Crackle ou même la sélection de films gratuite sur YouTube. Une autre bonne option est Pluto TV, qui offre des tonnes de «chaînes» uniques qui sont gratuites à regarder.