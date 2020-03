Deux joueurs s’affrontent dans une variété de mini-jeux uniques. Le jeu utilise toutes les fonctionnalités de Joy-Con, telles que le contrôle de mouvement, HD Rumble et même la caméra de mouvement IR. Dans 1-2 Switch, vous aurez des mini-jeux uniques, tels que des duels du Far West, des compétitions de traite des vaches, des danses et plus encore. Cela conduira à des divertissements intéressants pour les autres membres de la famille dans le public.