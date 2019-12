Éliminez vos ennemis avec 50 $ de réduction sur Iron Man’s Power Gauntlet de «Avengers: Endgame» – .

Je suis Iron Man. *CASSER*

Il n'y a peut-être aucun moment aussi épique, aussi emblématique ou aussi déchirant dans un film en 2019 que les héroïques d'Iron Man à la fin de Avengers: Fin de partie. Même après tout ce temps depuis la première de Fin du jeu, le simple fait d'y penser peut encore faire frissonner votre colonne vertébrale. Maintenant, vous pouvez vous souvenir et honorer Iron Man avec votre propre gantelet de puissance, avec toutes les pierres Infinity dont vous avez besoin pour sortir vos ennemis de l'existence. D'accord, alors peut-être que cela n'exclura personne … mais le gantelet de puissance Avengers Marvel Legends Series Endgame est toujours génial et vous pouvez économiser 50 $ sur un si vous le saisissez aujourd'hui sur Amazon avant la fin de cette vente.

Voici les puces de la page produit:

Avengers: élément de jeu de rôle premium Endgame: la conception complexe et détaillée de ce gant de puissance articulé électroniquement est inspirée du film Avengers: Endgame, partie de l'univers cinématographique Marvel.

Pulsating Infinity stone glow light effect: Ce poing électronique semble regorger d'une puissance énorme. Lorsqu'elles sont activées, les 6 pierres Infinity du gant de puissance pulsent avec une lumière rougeoyante.

Avengers: effets sonores inspirés du film Endgame: pousser la pierre de l'infini Au centre du gantelet de puissance active des effets sonores inspirés du film Avengers: Endgame.

Mode d'affichage de verrouillage du poing: les doigts hautement articulés du gant peuvent être verrouillés dans une position de poing serré, permettant à l'élément d'être affiché dans une pose suffisamment puissante.

Recherchez d'autres articles de jeu de rôle premium de la série Marvel Legends: les fans de la franchise de l'univers Marvel Cinematic peuvent rechercher d'autres articles de jeu de rôle de la série Marvel Legends inspirés des films premium. (Chacun vendu séparément. Sous réserve de disponibilité.)

