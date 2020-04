Elite: l’extension détaillée des dangereux transporteurs de flottes, coûte 5 milliards de crédits

Elite: Dangerous est un excellent simulateur spatial qui présente une immense galaxie ouverte et de nombreuses activités. Il est sorti sur Xbox One il y a quelques années et a depuis reçu un soutien incroyable après le lancement. Malgré le fait que Frontier Developments ait travaillé sur des titres comme Jurassic World Evolution et d’autres, Elite: Dangerous continue d’obtenir des extensions et du contenu gratuit.

Aujourd’hui, l’équipe a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour l’extension “Fleet Carriers”. Un test bêta démarre sur PC le 7 avril, mais vous pouvez le tester sur les consoles en mai. L’extension de Fleet Carriers devrait être lancée en juin, mais en raison du coronavirus, elle pourrait être retardée.

Certains des faits clés sont énumérés ci-dessous.

Un Fleet Carrier coûte 5 000 000 000 de crédits pour le modèle de base, qui comprend un marché des produits de base et un dépôt de tritium.

Les navires sont la propriété individuelle et le propriétaire ne peut avoir qu’un seul porteur de flotte à la fois.

Le propriétaire peut gérer les autorisations d’ancrage.

Un Fleet Carrier possède 16 aires d’atterrissage.

La plage de saut n’est que de 500 années-lumière.

Nécessite du tritium comme carburant pour effectuer un saut.

Les transporteurs de flotte nécessitent un entretien régulier, qui entraîne des coûts hebdomadaires.

Il existe plusieurs façons de gérer un opérateur de flotte pour continuer à générer des revenus ou à minimiser les services lorsque vous souhaitez réduire les coûts de fonctionnement.

Fleet Carriers semble être un énorme pas en avant pour le jeu, et nous avons hâte de voir ce qui nous attend dans quelques jours en jouant à la bêta.