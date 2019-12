En avoir pour son argent

Mise à jour du 24 décembre: Lenovo a temporairement abaissé le prix du Chromebook C340 de 299 $ à 249 $. À ce prix, cette machine est un vol absolu. On ne sait pas combien de temps le prix restera à ce nouveau prix inférieur.

Les Chromebooks sont disponibles à des prix élevés et bas. Le Lenovo Chromebook C340 à 300 $ se trouve dans la zone idéale, équilibrant l'abordabilité avec les caractéristiques et les fonctionnalités. Vous aurez du mal à trouver autant pour votre argent que dans le Chromebook C340, mais Lenovo a fait quelques choix qui menacent de couler toute l'expérience.

Découvrez ce qu'ils sont dans la revue Android Authority Lenovo Chromebook C340.

À propos de cette critique du Chromebook C340 de Lenovo: J'ai testé le Lenovo Chromebook C340 (11 pouces) en sept jours. L'appareil a été livré avec Chrome OS 78 et est resté sur cette version pendant toute la durée de la période d'examen. Lenovo a fourni à Android Authority l'unité d'examen.

Qu'est-ce que le Chromebook C340 de Lenovo?

Le C340 est un convertible deux en un qui fonctionne comme un ordinateur portable ou une tablette grâce à une charnière qui pivote à 360 degrés. L'écran de 11 pouces signifie que le C340 est compact, léger et très portable. Bien que Lenovo ne le présente pas nécessairement sur le marché de l'éducation, je peux le voir comme une machine efficace pour les enfants d'âge scolaire grâce à la taille et au poids.

Un panneau métallique recouvre le couvercle du Chromebook. Il est disponible en rose sable ou gris platine. J'aime l'aspect mat et granuleux des deux finitions. Les logos Chrome et Lenovo sont intégrés dans le métal. Lenovo a utilisé du plastique pour la moitié inférieure du Chromebook. Malgré les différences inhérentes au métal et au plastique, la couleur est uniforme dans les deux matériaux.

La charnière est solide et robuste sur toute la plage de mouvement.

La forme générale est quelque peu en forme de coin. Les deux côtés sont légèrement effilés de la charnière arrière vers le bord avant. Le couvercle présente ce que j'appellerais une sur-occlusion angulaire qui forme un profil distinct pour le Chromebook lorsqu'il est fermé.

Comme de nombreuses charnières à 360 degrés, le C340 se compose de deux moyeux rotatifs qui permettent au couvercle de pivoter tout autour et de reposer à plat sur le fond. La charnière est solide et robuste sur toute la plage de mouvement, et je me sentais en confiance pour régler l'affichage à n'importe quel angle. J'aime particulièrement tenir deux en un comme le C340 comme une tente pour pouvoir regarder YouTube ou Netflix.

Ce sont les fonctionnalités de base du Chromebook C340.

Comment fonctionne le Chromebook C340?

Payez pour le silicium Celeron, obtenez la vitesse Celeron – ou son absence. Seule une option de processeur unique est disponible pour le C340, et c'est un Intel Celeron N4000 cadencé à 1,1 GHz avec un cache de 4 Mo et des vitesses de rafale allant jusqu'à 2,6 GHz. Les autres spécifications qui jouent un rôle dans les performances incluent l'Intel UHD Graphics 600 et 4 Go de RAM LPDDR4 à 2,4 GHz. Deux variantes de stockage sont disponibles: 32 Go et 64 Go, avec seulement 20 $ séparant les deux options.

Le N4000 a fait ses débuts en 2017 et depuis lors, au moins deux générations de puces N4xxx d'Intel ont atteint le marché. C'est un processeur à faible coût pour les machines à faible coût. Je souhaite que Lenovo ait opté pour une variante plus récente de la gamme N4xxx.

Le C340 n'est pas lent en soi, mais ce n'est certainement pas zippy. J'ai constaté que les performances ralentissaient sensiblement une fois que j'avais atteint la barre des douze onglets ouverts dans Chrome. Ajoutez certaines applications Androids en arrière-plan et vous verrez la réactivité dégringoler. Le C340 a eu du mal à exécuter Adobe Lightroom, par exemple, mais Netflix, Spotify et Google Docs se sont tous bien débrouillés. En d'autres termes, il s'agit d'une machine légère, pas d'une centrale électrique performante.

9,5 heures d'autonomie suffisent pour une journée de travail ou d'école, mais uniquement si vous fermez à 18 heures.

Cela vaut aussi pour la batterie. Selon Lenovo, la batterie à trois cellules de 42 Wh prend plusieurs heures à se recharger via le chargeur de 45 Wh inclus et fonctionnera ensuite jusqu'à 10 heures. La durée de vie de la batterie dépend de facteurs tels que la luminosité de l’écran et si vous projetez ou non des médias dans les haut-parleurs. La plupart du temps, j'ai testé le C340, il affichait des chiffres entre 9h12 et 9h28 – pas tout à fait 10, mais assez pour une journée de travail ou d'école si vous arrêtez à 18h.

Le Wi-Fi et le Bluetooth ont très bien fonctionné. La configuration 802.11ac 2 × 2 s'est merveilleusement bien déroulée sur mon réseau Wi-Fi domestique, ainsi que sur le Starbucks local. Aucun problème là-bas. Il en va de même pour la radio Bluetooth 4.2, qui était capable de gérer des écouteurs pour une écoute sans fil.

Ce que j'aime du Lenovo C340

Le Chromebook C340 abordable de Lenovo fait honte au Google Pixelbook Go deux fois plus cher en ce qui concerne les ports. Là où le Pixelbook Go n'a que deux ports USB-C, le C340 a deux ports USB-C (3.1 Gen 1), deux ports USB-A (3.1 Gen 1), une prise casque / micro, un verrou Kensington, et un lecteur de carte microSD. De plus, les ports et les commandes sont répartis uniformément sur les deux bords latéraux du C340, assurant une utilité quel que soit votre réglage.

Une autre caractéristique du C34o que le Go n'a pas? Commandes de volume physiques sur le bord latéral, ainsi qu'un bouton d'alimentation facile à trouver. Un simple clic sur le bouton n'arrête pas votre machine. Au lieu de cela, appuyez et maintenez pour afficher la boîte de dialogue d'arrêt, qui comprend des options de déconnexion et de verrouillage du Chromebook. Ce sont des fonctionnalités matérielles simples qui contribuent grandement à la convivialité.

Je creuse totalement la taille du C340. Une feuille de papier standard peut presque couvrir toute la longueur et la largeur de 290 x 208 mm. Le C340 est un peu gros à 17,9 mm, mais comme il ne pèse que 2,6 lb / 1,18 kg, il est assez léger pour se glisser dans un sac toute la journée. Mon sac à dos était vide alors que je transportais le C340 à Manhattan pour certaines réunions.

Ce que je n'aime pas du C340

Si vous vous demandez pourquoi je n’ai pas encore mentionné l’affichage, vous allez découvrir pourquoi. Le Chromebook C340 de Lenovo possède un écran tactile LCD IPS de 11,6 pouces avec une résolution HD (1 366 x 768) dans un rapport d'aspect 16: 9. Il produit 250 nits et est protégé par un morceau de verre très brillant.

À cette taille, la résolution HD est à peine suffisante. L'écran est peut-être à son meilleur lorsque vous regardez des films ou des émissions de télévision. Au cours de ces activités, vous vous penchez souvent un peu en arrière et le contenu vidéo se déplace rapidement. Les couleurs sont bonnes et les angles de vision sont excellents.

Le Chromebook C340 a des cadres noirs peu attrayants tout autour de l'écran.

Se pencher pour utiliser le C340 pour naviguer sur le Web ou pour faire de l'écriture est une autre histoire. Mes yeux ont pu repérer des bords pixellisés sur des graphiques, des icônes et du texte. Ce n'est pas flagrant, mais c'est perceptible. Le rétro-éclairage n'est pas assez puissant. Bien que 250 nits ne soit pas terrible, j'ai eu du mal à voir l'écran lorsque je l'utilisais dans des espaces ensoleillés, comme mon salon ou près de la fenêtre d'un café. La haute réflectivité du verre brillant n’aide pas. Mélanger les empreintes digitales en touchant l'écran et ce n'est pas la meilleure expérience que j'ai vécue.

Ensuite, il y a les lunettes. Le C340 a des cadres noirs épais tout autour de l'écran qui sont incroyablement peu attrayants. Le deux-en-un convertible nécessite au moins une lunette pour ajouter une zone à saisir lorsqu'il est utilisé comme tablette, mais le C340 en a tout simplement trop.

Le clavier ne le fait pas non plus pour moi. J'apprécie que le clavier soit ferme, ce qui signifie que le cadre est solide et ne se plie pas ou ne s'affaisse pas lors de la frappe. Cela dit, les touches sont hautes, avec une forme arrondie qui a déclenché mes doigts. De plus, les touches nécessitent un peu plus de déplacement que je ne le pense et cela a ralenti ma vitesse de frappe. Enfin, ce n'est pas rétro-éclairé, ce qui est un dealbreaker pour moi. Je me rends compte que ces reproches sont personnels et que d'autres trouveront le clavier délicieux. De plus, ignorer le rétro-éclairage a probablement aidé Lenovo à réduire les coûts.

Enfin, les orateurs ne sont pas les meilleurs. Le C340 possède deux haut-parleurs à déclenchement par le bas montés sous le châssis. Lorsqu'il est placé sur une surface dure, comme un bureau ou une table, vous obtenez beaucoup de son. Si vous placez le Chromebook sur un oreiller ou une couverture, le son a tendance à être étouffé. Physique simple. Le son lui-même est tous les médiums et les aigus; il n'y a absolument aucune basse. Si vous le tournez à fond, vous obtenez un gâchis déformé. Il vaut mieux utiliser des écouteurs.

Caractéristiques

Écran Lenovo Chromebook C340 (11 pouces) 11,6 pouces

1 366 x 768 HD

Écran tactile LCD IPS

Processeur 250nits Intel Celeron N4000 1,1 GHz avec 4 Mo de cache

4 Go de RAM

Intel UHD Graphics 600Storage32GB / 64GB eMMC

Lecteur de carte microSDPorts2 USB-A (3.1 Gen 1)

2 USB-C (3.1 Gen 1)

Casque / micro

Verrou Kensington Connectivité 802.11ac 2×2 Wi-Fi

Bluetooth 4.2 Batterie 3 cellules 42 Wh Dimensions 290 x 208 x 17,9 mm

(11,42 x 8,19 x 0,7 pouces) Poids 1,18 kg

2,6 lb Couleurs Gris platine

Rose sable

Devriez-vous acheter le Lenovo Chromebook C340?

Mise à jour du 24 décembre: Lenovo a temporairement abaissé le prix du Chromebook C340 de 299 $ à 249 $. À ce prix, cette machine est un vol absolu. On ne sait pas combien de temps le prix restera à ce nouveau prix inférieur.

Les prix déterminent tellement. Le Platinum Grey C340 est disponible dans une seule configuration avec 64 Go de stockage et coûte 249,99 $. Vous pouvez acheter le coloris Sand Pink 32 Go pour 259,99 $, mais si vous voulez 64 Go et rose, vous paierez 299,99 $. Cependant, au 24 décembre, le modèle 64 Go était en rupture de stock.

Le problème de Lenovo ici est la concurrence. Il existe littéralement des dizaines de modèles disponibles auprès d'une gamme de fabricants dans un espace de 200 $ à 400 $. Grâce à la taille et au prix, je recommanderais le C340 aux collégiens qui ne sont pas tenaces pour les spécifications et les performances. Si vous voulez plus de votre Chromebook, vous devrez peut-être dépenser plus pour l'obtenir. Lenovo lui-même a une version 15 pouces plus rapide du C340, ainsi que des variantes à clapet telles que le S340 14 pouces et le S340 15 pouces.

Les Chromebooks sont si variés qu'il y a sûrement un ajustement exact pour tout le monde. Le C340 11 pouces convient peut-être mieux aux jeunes utilisateurs.

