Encore un autre jeu de stratégie F2P ruiné par une monétisation gourmande

Game of Thrones Beyond the Wall est un jeu de stratégie mobile à venir qui contiendra clairement un skin Game of Thrones, et il est récemment entré dans une phase de test bêta en Australie et en Nouvelle-Zélande. Heureusement, cette version bêta semble également être accessible aux États-Unis, j’ai donc installé le jeu afin que je puisse me familiariser avec le titre pour rapporter exactement ce qu’il a à offrir.

Je voudrais mentionner brièvement que Game of Thrones Beyond the Wall est un titre à accès anticipé. J’ai entré la version bêta (v0.10.0) via la page d’inscription du testeur du Play Store. Étant donné que les développeurs ont clairement indiqué que le jeu est actuellement dans un état inachevé, il peut y avoir quelques ajustements apportés au titre avant sa sortie officielle, alors veuillez en tenir compte lors de la lecture de ce manuel.

Récit

Game of Thrones Beyond the Wall se déroule 48 ans avant les événements de l’émission télévisée Game of Thrones, et pourtant tout l’art du jeu affiche des images de Daenerys Targaryen et Jon Snow. Heck, vous pouvez même jouer en tant que Jon Snow au début du jeu, bien que cette scène particulière se déroule dans un événement légendaire, qui présente des héros d’autres “chronologies”, une astuce pratique pour remplir le jeu avec des personnages familiers. Il me semble que la meilleure option aurait été que le jeu se déroule pendant les événements de l’émission de télévision, vous savez, donc la connexion du jeu à ses personnages de collection aurait en fait un sens.

Engager des trucs

L’aventure principale de ce titre tourne autour de la disparition du Bloodraven (Lord Commander Brynden Rivers), et donc ce sera votre travail de prendre le commandement de la Veille de nuit en recrutant des héros pour défendre le Mur. Malheureusement, il n’y a pas de voix pour étoffer les segments de l’histoire du jeu, et souvent la lecture du dialogue semble lente et mal optimisée grâce à des pauses fréquentes après que la bouche d’un personnage cesse de bouger. Cela m’a laissé déconnecté de l’histoire car j’étais trop occupé à remarquer ces pauses étranges. Cela n’aide pas non plus que l’écriture dans la plupart des cinématiques se lise comme si un adolescent l’avait écrite.

Une écriture puissante en effet

Dans l’ensemble, je peux surmonter un scénario aussi simple, même lorsqu’il est mal écrit, mais le fait que vous utiliserez commodément l’ancienne magie de The Weirwoods et Greensight pour faire appel à des héros du futur ne semble pas très cohérent. Je veux dire, pourquoi même avoir défini le jeu 48 ans avant l’émission de télévision alors que l’objectif de ce jeu est de collecter des personnages familiers? Cela rend le jeu décousu et semble finalement mal planifié, et en poursuivant votre lecture, vous verrez que c’est un thème commun au jeu.

Graphique

Les graphismes ne sont vraiment pas si mauvais, offrant un look cartoony, bien que les animations soient horribles. Le jeu est essentiellement divisé en deux segments principaux. La majorité de l’histoire est affichée à travers des cinématiques animées, et l’art dans ces scènes semble fantastique, bien que les animations rigides des personnages laissent beaucoup à désirer. Ensuite, il y a le gameplay, qui se déroule sur un champ de bataille basé sur une grille, il est donc plutôt dézoomé et offre donc peu de détails déterminants. Les animations dans ce domaine ne sont pas géniales non plus, avec des attaques démarrant et s’arrêtant rapidement, ce qui finit par interrompre l’immersion. Au cours de ces combats, le jeu zoomera également sur les personnages lorsqu’ils effectuent un mouvement spécial, et ces animations ont souvent l’air raides aussi, et les effets au cours de ces scènes ne sont pas si bons non plus.

Les cinématiques sont plutôt belles

Il convient également de noter qu’il n’y a pas d’options pour modifier les graphiques du titre dans les paramètres, vous devrez donc exécuter le jeu à la valeur par défaut non répertoriée qu’il choisit lorsque vous l’installez. D’après ce que je peux dire, je peux jouer au jeu à pleine résolution sur mon OP 7 Pro, et je n’ai jamais laissé de trame, donc au moins les performances sont bonnes sur un appareil haut de gamme malgré le manque d’options pour modifier les graphismes.

Les autres écrans du jeu ne sont pas aussi polis que les cinématiques

Contrôles

Les commandes sont suffisamment intuitives, et puisqu’il s’agit d’un RPG stratégique, le genre fonctionne bien sur les écrans tactiles. Bien sûr, la prise en charge du contrôleur est hors de question car le jeu entier a été conçu autour de la saisie tactile, ce qui signifie qu’il n’y a pas de prise en charge d’Android TV. Pourtant, les commandes tactiles fonctionnent assez bien, même si j’ai rencontré quelques cas où mes taps ne sont pas enregistrés, presque comme si le jeu se bloquait de temps en temps.

Une fois que vous tombez dans un match, vous pouvez déplacer vos unités facilement. Appuyez simplement sur l’unité que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la case vers laquelle vous souhaitez les déplacer. Les attaques sont effectuées en tapant deux fois sur l’ennemi que vous souhaitez attaquer, ce qui réduit les attaques par erreur, car vous devez vous engager sur un double tap.

Vraiment, les contrôles fonctionnent assez bien, bien qu’il y ait peu de poids derrière eux, donc je ne peux pas dire que mes attaques aient jamais été viscérales. Je n’ai jamais été perdu dans le fantasme du jeu lors de ses combats, bien qu’au moins les commandes ne se soient jamais mises en travers.

Gameplay

30 minutes de jeu ininterrompu

Ci-dessus, j’ai téléchargé une demi-heure de jeu de Game of Thrones Beyond the Wall, et honnêtement, je m’ennuyais tout le temps que j’enregistrais, grâce au long tutoriel. Le titre est configuré de la même manière que la majorité des jeux de gacha sur le Play Store. Bien sûr, c’est un jeu de stratégie, mais tout comme Fire Emblem Heroes, tout dépend du type de personnages que vous pouvez collecter, et devinez quoi, les meilleurs personnages sont enfermés derrière des boîtes à butin.

Pour la plupart, vous passerez votre temps à travailler sur l’histoire, qui est divisée en chapitres, qui sont ensuite divisés en missions. Ces missions se déroulent sur une grille, et ce sera à vous de déplacer votre équipe et d’attaquer vos ennemis tout en profitant des compétences uniques de votre équipe. Tout comme Fire Emblem Heroes, vous travaillerez à travers chaque mission pour terminer chaque chapitre, et bien sûr, le broyage fait partie intégrante de votre avancement, donc si vous n’aimez pas répéter le contenu ad nauseum, ce n’est pas le jeu pour vous.

La multitude de façons dont vous pouvez mettre à niveau

Chaque mission vous verra choisir votre équipe, puis vous devrez remplir une condition de victoire, telle que vaincre tous les ennemis à ce stade. Certaines missions mèneront avec un segment d’histoire, et certaines offriront un combat rapide, qui est une configuration familière qui manque d’originalité. Au fur et à mesure que vous terminez l’histoire, vous devrez microgérer votre équipe, ce qui signifie que vous devrez constamment améliorer vos héros, une corvée dans une longue lignée de tâches. Il y a aussi des quêtes quotidiennes disponibles, mais ce n’est vraiment qu’une liste de tâches supplémentaires à accomplir pour s’assurer que les joueurs hardcore reviennent au jeu tous les jours, un peu comme un MMO.

Quêtes et réalisations

Je voudrais également mentionner que la mécanique automobile est incluse dans chaque match une fois que vous avez terminé le tutoriel, avec un bouton d’avance rapide, ce qui montre que même les développeurs ne pensent pas que leur contenu vaut la peine d’être joué . Heureusement, l’IA est si inutile que vous ne pourrez jamais avancer rapidement si vous combattez automatiquement les matchs les plus pertinents, comme le boss à la fin d’un chapitre. Donc, même si je ne peux pas dire qu’il y a beaucoup de stratégie à parler dans ce jeu de stratégie, à tout le moins, vous devrez jouer à certains points manuellement. Mais vraiment, tout se résumera à savoir si votre équipe a ou non des statistiques suffisamment élevées, ce qui signifie que moudre ou dépenser de l’argent est le véritable chemin vers le succès, pas les compétences des joueurs.

Premier combat de boss en action

Honnêtement, au départ, le jeu semble offrir le plaisir d’un RPG stratégique compétent, mais en réalité Game of Thrones Beyond the Wall emploie tous les mécaniciens free-to-play auxquels vous pouvez penser. Si seulement les développeurs avaient accordé autant d’attention à l’histoire, aux animations et au gameplay, nous aurions pu avoir quelque chose qui valait la peine d’être joué, mais à la place, il s’agit d’un autre cash-in de marque conçu pour aspirer autant d’argent de la base de joueurs que possible, ce qui me conduit directement dans la catégorie suivante, la monétisation.

Monétisation

Ugh, qu’est-ce que ce jeu ne monétise pas? Des boîtes à butin sont en effet incluses, ainsi qu’un système d’endurance, ainsi que des achats intégrés qui vont jusqu’à 99,99 $ par article. Mais ce n’est pas tout, il existe trois types distincts de devises dans le jeu (oui, trois), des “offres” de cash, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, sans parler d’un système de menus compliqué qui n’est jamais expliqué au joueur malgré le long tutoriel . C’est presque comme si le jeu était conçu comme un casino, créant un labyrinthe à partir de ses menus, magasins et systèmes pour garder les joueurs confus.

Regardez simplement comment vous pouvez dépenser votre argent

Dernières pensées

Dans son état actuel, Game of Thrones Beyond the Wall n’est pas un très bon jeu. C’est plus un tapis roulant sans fin rempli de personnages de Game of Thrones à collectionner, et il est monétisé jusqu’à la poignée malgré le fait qu’il soit encore inachevé. Pour moi, cela en dit long sur le développeur, car ils privilégient clairement la monétisation plutôt que le plaisir et le polissage. Bien que je ne puisse pas dire que j’attendais beaucoup de ce jeu, je suis toujours déçu que rien de valable n’ait été fait avec la propriété, et à la place, nous sommes fournis avec une saisie d’argent peu profonde portant un skin Game of Thrones. Bien que je sois sûr qu’il n’est pas bon marché de créer des jeux de marque comme celui-ci, en particulier un jeu connecté à une marque aussi prestigieuse, je ne peux m’empêcher de penser qu’il n’y a aucune passion derrière ce projet.

À mon avis, Game of Thrones Beyond the Wall est un jeu de stratégie mobile à venir qui mérite d’être ignoré car il n’apporte rien de nouveau à la table tout en étant monétisé de manière si agressive. Donc, même s’il s’agit actuellement d’une version bêta, je doute sincèrement que beaucoup de choses changeront avant le lancement officiel, surtout si vous considérez que la boutique en ligne est déjà utilisée. La conception de Game of Thrones Beyond the Wall est claire. C’est une saisie d’argent à faible effort. Pas vraiment une surprise, mais ça y est.