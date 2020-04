Energy Ring prend en charge 12 nouveaux téléphones, dont les plus récents de Motorola, Xiaomi et Huawei

La populaire application Energy Ring, qui vous donne un indicateur de batterie assez ingénieux et amusant autour de la découpe de l’appareil photo “perforé”, vient d’être mise à jour avec la prise en charge de douze nouveaux téléphones, dont deux techniquement inédits. Les ajouts incluent le Xiaomi Mi 10 et 10 Pro, Huawei Honor 20 et P40 Lite, et le Motorola Edge et Edge + – ces deux derniers que vous ne pouvez même pas acheter avant le 14 mai, bien que nous ayons confirmé que l’application fonctionne.

Les nouvelles sont fournies par le dernier changelog de l’application, qui comprend également quelques corrections mineures et la liste complète des nouveaux téléphones:

QUOI DE NEUF

* MISE À JOUR IMPORTANTE – Désalignement fixe de l’anneau d’énergie en mode paysage pour tous les appareils pris en charge.

* Nouveau support d’appareil ajouté: Motorola Edge et Edge +, Vivo iQOO 3 5G, Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, Huawei Honor 20, Honor View 20, P40 Lite, Motorola One Vision, One Action, Realme 6, Redmi Note 9S!

* Correction de l’apparence de la boîte de dialogue contextuelle sur les appareils Huawei.

Si votre appareil est équipé d’une caméra perforée, veuillez nous contacter par e-mail pour obtenir une assistance supplémentaire pour votre appareil. 🙂

Nous avons testé la dernière version de l’application avec notre propre Motorola Edge +, et pouvons confirmer qu’elle fonctionne avec le téléphone (encore inédit). Avec l’ajout préalable des OnePlus 8 et 8 Pro, l’application s’est considérablement développée par rapport à sa base de la série Galaxy S.

Si vous envisagez de vous procurer un Motorola Edge +, ou si vous avez l’un des téléphones dans la liste ci-dessus, vous aurez une nouvelle façon élégante d’afficher le niveau actuel de la batterie de votre téléphone.