Enfin, passez à une brosse à dents électrique pour seulement 18 $, aujourd’hui seulement – .

Avez-vous déjà entendu parler de la marque Fairywill? Si vous avez répondu non, ne vous inquiétez pas car vous n’êtes certainement pas seul. Vous avez entendu parler d’Anker, non? Anker est l’entreprise qui s’est fait un nom en vendant des accessoires de charge et d’autres appareils aussi bons que les modèles de grandes marques d’électronique grand public, mais à une fraction du prix. C’est essentiellement ce qu’est Fairywill, mais pour les brosses à dents électriques au lieu des chargeurs de smartphones.

Si des prix élevés qui dépassent largement les 100 $ vous ont empêché de passer à une brosse à dents électrique Oral-B, vous n’êtes certainement pas seul. J’ai finalement franchi le pas il y a quelques années grâce à un accord avec le Black Friday, mais j’ai quand même payé plus de deux fois pendant que vous paierez pour l’un des modèles Fairywill en vente chez Amazon jeudi, et ils sont tout aussi bons. En fait, l’un des modèles en vente aujourd’hui compte plus de 6 800 notes 5 étoiles!

Les offres commencent avec la brosse à dents sonique Fairywill 3 modes. C’est à la hauteur des meilleurs du secteur grâce à un moteur qui fournit 35 000 micro-coups de brosse par minute, mais la meilleure partie pourrait être la durée de vie de la batterie. Chargez ce modèle pendant 4 heures et il durera 30 jours ou même plus! J’ai de la chance si je retire une semaine complète de mon Oral-B avant que le voyant rouge de la batterie ne commence à clignoter. Ce modèle est déjà un vol à 26 $, mais il n’est plus que de 17,99 $ jusqu’à la fin de la journée.

Voici les points à vérifier:

NETTOYAGE PUISSANT COMME JUSTE DECHARGER LA CHAISE DU DENTISTE avec 35 000 micro-brosses par minute. Enlevez jusqu’à 100% de plaques et de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle ordinaire. Profitez de dents propres et saines en 7 jours et améliorez la santé des gencives et de la bouche en 14 jours.

CHARGE DE 4 HEURES POUR UNE UTILISATION MINIMUM DE 30 JOURS, 3 MODES DE NETTOYAGE, SOFT (SENSITIVE), MASSAGE (GUM CARE) pour s’adapter aux différentes conditions des dents et des gencives. Brosse à dents électrique pour enfants ou adultes. Minuterie intelligente de 2 minutes avec pause d’intervalle rappelant toutes les 30 secondes pour encourager l’habitude de brossage recommandée par le dentiste. Imperméable à l’eau pour le bain et la douche.

55 GRAM DESIGN POIDS EXTRA LÉGER, moins de la moitié d’une brosse à dents électrique ordinaire. Léger à la main mais nettoyé en profondeur avec un bruit réduit, une expérience de brossage améliorée par rapport à une brosse à dents électrique ordinaire. 3 têtes de brosse incluses.

FANTASTIQUE POUR LE VOYAGE. rechargeable, sûr et facile, arrêt automatique après une charge complète, compatible avec tout chargeur ou équipement avec un port USB. Rappel de batterie faible. Les nouveaux utilisateurs peuvent ressentir une sensation de chatouillement / de picotement mais s’y habituent normalement dans les 2 semaines et adoreront se brosser les dents.

GRAND CHOIX POUR LA FAMILLE. Combinaison du mode fort et du mode doux pour les adultes, les enfants / enfants et aussi les personnes âgées. Mini tête pour un nettoyage en profondeur et précis. Poils moyennement doux pour éviter l’abrasion des dents, de l’émail et des gencives. La tête de brosse avec des anneaux de différentes couleurs permet de partager facilement le manche avec la famille. Poignée antidérapante. Housse de protection en poils pour que la brosse soit facilement incluse dans un sac de voyage.

Il y a également trois autres offres dans la fusion d’une journée de la Gold Box d’Amazon. Dépensez seulement 1 $ de plus et vous obtiendrez la brosse à dents électrique Fairywill 507 en noir avec cinq modes de brossage différents au lieu de trois. Le modèle de brosse à dents électrique Fairywill 2081 de milieu de gamme qui comprend deux têtes de brosse DuPont est en vente pour 20,99 $, et la meilleure brosse à dents électrique Fairywill P11 Plus Sonic Whitening est tombée à 32,49 $ au lieu de 50 $. Ces trois modèles de brosses à dents électriques offrent également une autonomie de batterie de plus de 30 jours comme le premier, mais ils ajoutent toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez lire sur les pages produits. Si vous voulez nos conseils, optez pour le P11 Plus alors qu’il est à son prix le plus bas.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.