Enfin, voici une arme secrète à utiliser contre tous ces appelants ignobles – .

Il est probablement approprié que j’aie déjà dû repousser un appel robotique en tapant ceci. “Ceci”, étant les nouvelles suivantes – si vous lisez ces mots, statistiquement, vous êtes probablement l’un des millions d’Américains bombardés d’appels automatisés et de spam chaque année, ce qui provoque généralement un raccrochage rapide ou un tapotement du bouton “Refuser” de votre téléphone. Une application, cependant, veut nous donner un nouvel outil pour répondre à ces appels. Un outil, en fait, qui permettra aux utilisateurs de poursuivre les robocallers jusqu’à 3 000 $ pour chaque appel ennuyeux avec lequel ils vous spamment.

L’application s’appelle DoNotPay, qui offre un certain nombre de solutions, notamment de l’aide pour des tickets de stationnement attrayants et un moyen facile d’annuler les abonnements. Cette nouvelle solution s’appelle Robo Revenge, et vous pouvez désormais l’utiliser via le site Web de DoNotPay ainsi que son application mobile.

Ce service ne vient pas un instant trop tôt, avec un rapport notant que des Américains individuels ont été spammés avec environ 18 appels automatisés chaque mois l’année dernière. Le fonctionnement de Robo Revenge: l’utilisateur est ajouté au registre fédéral des numéros de télécommunication exclus. Une carte de crédit du graveur est également délivrée à l’utilisateur, qui a expliqué comment l’utiliser pour obtenir les informations nécessaires du robot appelant afin de les poursuivre.

Dans le cadre de ce service, l’application produira des lettres de mise en demeure et une myriade de documents judiciaires pour aider avec les poursuites intentées en vertu de la Loi sur la protection des consommateurs par téléphone, qui est entrée en vigueur en 1992 et est censée limiter les appels téléphoniques préenregistrés non sollicités et des messages texte. «Les consommateurs doivent se protéger», a déclaré le fondateur et PDG de DoNotPay, Joshua Browder, à Motherboard. “La seule façon de résoudre le problème est que les appelants commencent à perdre de l’argent à chaque fois qu’ils appellent quelqu’un.”

YouMail, une entreprise qui suit les tendances liées aux appels automatisés, affirme que les Américains ont été touchés par quelque 58,5 milliards d’appels automatisés en 2019, soit 22% de plus que les 47,8 milliards d’appels de ce type reçus en 2018.

Source de l’image: Steve Meddle / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.