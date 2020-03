Ennuyé à la maison? Voici quelques jeux, films, livres audio gratuits et bien plus encore pour vous divertir

Avec tout ce qui s’est passé dans le monde ces dernières semaines, nous avons tous besoin d’un débouché. Heureusement, il existe des dizaines de ressources gratuites qui distraient du chaos.

Nous avons rassemblé tous les jeux, films, livres audio, livres électroniques, services de fitness et ressources d’apprentissage qui sont gratuits en ce moment. Que vous souhaitiez vous détendre avec un livre audio ou tirer sur des zombies dans un jeu de tir à la première personne en ligne, vous trouverez quelque chose d’intéressant dans la liste ci-dessous.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Tous les jeux gratuits en ce moment

Monument Valley 2: L’un des meilleurs jeux mobiles est gratuit dès maintenant. Monument Valley 2 propose des visuels magnifiques, des puzzles complexes et une bande sonore apaisante. Le jeu de puzzle coûte généralement 5 $, alors saisissez-le gratuitement dès maintenant. Monument Valley 2 sur le Play Store.

Mini Metro: À quoi ça ressemble de construire un système de métro à partir de zéro? C’est ce que vous êtes chargé de Mini Metro. Vous avez le choix entre 20 villes du monde réel et de nombreux modes de jeu pour tester vos compétences. J’ai perdu des centaines d’heures sur ce jeu, et ça valait le coup. Mini Metro dans le Play Store, Mini Metro dans l’App Store

Enfant de lumière: Ubisoft savait ce qu’il faisait quand il a lancé Child of Light. Le jeu de plateforme a des visuels magnifiques et une histoire captivante, et si vous ne l’avez pas acheté lors de ses débuts en 2014, il est maintenant temps de mettre la main sur le jeu gratuitement. La promo expire le 28 mars, alors faites vite. Enfant de lumière chez Ubisoft.

CHÈVRE DE FONCTION: GOAT OF DUTY est un jeu de tir à la première personne comme Call of Duty, mais avec des chèvres armées jusqu’aux dents (err, cornes) à la place. Il a un mode multijoueur en ligne – idéal pour jouer avec vos amis – et est juste le jeu parfait pour vous faire oublier les choses. Le jeu coûte généralement 10 $, mais ajoutez-le sur Steam avant le 31 mars et il vous appartient de le conserver. GOAT OF DUTY sur Steam.

Drawful 2: Drawful 2 est un excellent jeu de société. Vous dessinez quelque chose et tout le monde devine ce que c’est. C’est bon pour beaucoup de rires, et si vous l’ajoutez à votre compte Steam avant le 11 avril, il vous appartiendra pour toujours. Drawful 2 sur Steam.

Entre deux châteaux: Il s’agit d’une reconstitution amusante d’un jeu de société où deux joueurs travaillent ensemble pour construire des châteaux. C’est gratuit sur Steam jusqu’au 30 mars. Entre deux châteaux sur Steam.

World War Z: World War Z est un jeu de tir à la troisième personne en coopération à quatre joueurs où vous devez combattre des hordes de zombies. Il y a beaucoup d’armes, beaucoup de sang et un mode PvP également. Le jeu est gratuit jusqu’au 2 avril. World War Z sur Epic Games Store.

Invention: Figment vous emmène dans votre univers surréaliste rempli de musique, d’humour et d’œuvres d’art magnifiques. Le casse-tête action-aventure a beaucoup à offrir et est un excellent moyen de passer le temps pendant quelques heures. Il est également gratuit jusqu’au 2 avril. Figment sur Epic Games Store.

Tormentor x Punisher: Besoin d’un jeu rapide avec des hordes d’ennemis sans fin? Ce jeu est idéal pour vous. Ajoutez-le à votre compte avant le 2 avril. Tormentor x Punisher sur Epic Games Store

Jeu d’aventure au trésor: Treasure Adventure Game est un jeu de plateforme 2D qui évoque des souvenirs de jeux 8 bits. Il y a une courbe d’apprentissage décente, mais une fois que vous maîtrisez les choses, c’est un jeu merveilleux. GOG a une bonne liste de jeux en vente, alors assurez-vous de jeter un œil à la liste complète. Treasure Adventure Game sur GOG, la liste des jeux gratuits de GOG.

Itch.io: Itch.io a une multitude de jeux en vente en ce moment, et il y a quelques hors concours comme Elliot Quest. Si vous êtes d’humeur à essayer quelques jeux indépendants, jetez un œil à la liste complète ici: le jeu Itch.io.

Détendez-vous avec ces livres audio et albums gratuits

Le Seigneur des Anneaux: Le seul livre audio LOTR que vous devriez écouter est celui raconté par Phil Dragash. C’est la version intégrale qui comprend également des effets sonores et une partition originale des films, et c’est une écoute fantastique. Comme il s’agit techniquement d’une création créée par des fans, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio. Livre audio Le Seigneur des Anneaux.

Histoires audibles: Audible propose plus de 300 livres audio gratuitement pendant la crise des coronavirus, avec une grande sélection de titres destinés aux enfants. Si vous travaillez à domicile et que vous avez besoin de divertir vos enfants, il s’agit d’une ressource inestimable. Livres audio gratuits sur Audible Stories.

LibriVox: LibriVox possède un énorme catalogue de plus de 24 000 livres audio provenant du domaine public. Les textes du domaine public sont lus par des bénévoles du monde entier et vous pouvez y accéder gratuitement sur votre téléphone, votre tablette ou le Web. Il y a quelques joyaux, y compris la science-fiction classique, la littérature classique de Charles Dickens à Herman Melville, et bien plus encore. Livres audio gratuits sur LibriVox.

Nine Inch Nails Ghosts V – VI: Nine Inch Nails a sorti deux albums et les a téléchargés gratuitement. Les albums sont une continuation de la série instrumentale Ghosts 2008, et présentent beaucoup de sons atmosphériques et envoûtants. Parfait pour l’époque, alors. Nine Inch Nails Ghosts V et Ghosts VI.

Explorez votre intérêt avec ces livres gratuits

Bibliothèque numérique internationale pour les enfants: ICDL a une richesse de ressources pour les enfants, et la meilleure partie est que vous pouvez trier les livres en fonction de l’âge de votre enfant. Avec un vaste catalogue de titres du monde entier, c’est un excellent moyen de divertir vos enfants. Livres pour enfants à la bibliothèque numérique internationale pour enfants.

Projet Gutenberg: Vous cherchez de la littérature classique pour passer le temps? Il n’y a pas de meilleure ressource que le projet Gutenberg. Le site compte plus de 60 000 ebooks aux formats EPUB et Kindle, et il existe une fonction de recherche pour trier les livres par genre, auteur, langue, etc. Littérature classique au Projet Gutenberg.

JSTOR: Si vous recherchez des revues académiques, JSTOR est une excellente ressource. Le contenu en accès libre du site comprend une vaste sélection de revues et de livres provenant des meilleures universités. Revues académiques chez JSTOR.

Version d’essai de 90 jours de ComiXology Unlimited: ComiXology, propriété d’Amazon, offre un essai de 90 jours à son abonnement illimité, vous donnant accès gratuitement à des milliers de bandes dessinées de DC, Marvel, Dark Horse et d’autres. Vous pouvez télécharger les bandes dessinées sur n’importe quel appareil, y compris votre téléphone, votre tablette ou le Web. Essai ComiXology Unlimited de 90 jours.

Essai de 30 jours avec Scribd: Scribd est la plus grande bibliothèque numérique du monde, avec des millions d’ebooks, des livres audio les plus vendus et bien plus encore. L’essai de 30 jours est idéal pour voir en quoi consiste le service. Essai de 30 jours Scribd.

Les nouvelles d’Adrian Tchaïkovski: Adrian Tchaikovsky est l’un de mes auteurs préférés, et si vous n’avez pas lu Children of Time, vous devriez le corriger maintenant. L’auteur met gratuitement à disposition une collection d’histoires courtes qui méritent d’être lues. Collection de nouvelles d’Adrian Tchaikovsky en PDF, MOBI et EPUB.

Si vous avez besoin de matériel de lecture supplémentaire, jetez un œil à cette liste d’Aditya Bidikar pour trouver des romans par des auteurs connus et des dizaines de bandes dessinées gratuites.

Passez le temps avec des films et des documentaires gratuits

Sling TV Blue: Sling rend son service Blue gratuit jusqu’au 5 avril, offrant 45 chaînes en direct, 50 000 films et émissions de télévision à la demande et un DVR cloud gratuit. Sling Blue vous donne accès à ., FOX News, HLN, MSNBC, Bloomberg TV, Cheddar News, Newsy et Local Now. Obtenez Sling Blue gratuitement jusqu’au 5 avril.

Frémir: Shudder est un service de streaming dédié aux films et émissions de télévision d’horreur, de thriller et de suspense. Le service déploie un accès gratuit pendant 30 jours avec le code SHUTIN. Obtenez Shudder gratuitement pendant 30 jours avec SHUTIN.

Pluton: Pluton est l’un des meilleurs moyens d’accéder aux chaînes de télévision gratuites sur tous vos appareils. Il a plus de 250 chaînes gratuites et des milliers de films, et la meilleure partie est qu’il est gratuit. Télévision gratuite à Pluton.

Paradis documentaire: Documentary Heaven est une merveilleuse ressource pour les documentaires d’une grande variété de sujets. Avec des centaines de documentaires gratuits au choix, il y a suffisamment de contenu ici pour vous occuper pendant plusieurs jours. Documentaires gratuits sur Documentary Heaven.

Votre contenu sportif préféré est désormais gratuit

NFL Game Pass: Avec la fermeture de la saison de la NFL, la ligue met gratuitement à disposition NFL Game Pass, donnant aux fans la possibilité de revivre les meilleurs moments des saisons passées. Le Game Pass comprend l’accès à tous les jeux et films NFL. Le Game Pass est gratuit jusqu’au 31 mai. Obtenez le NFL Game Pass gratuitement.

Pass Ligue NBA: La NBA rend également son League Pass gratuit, les fans pouvant diffuser des jeux de la saison 2019-2020 ainsi que des jeux classiques à la demande. Le League Pass est gratuit jusqu’au 22 avril. Obtenez le NBA League Pass gratuitement.

Essai gratuit de 30 jours du réseau WWE: WrestleMania 36 démarre le 4 avril et vous voudrez vous connecter à toutes les actions. La WWE dispose d’un essai de 30 jours pour son service de streaming, et c’est maintenant le moment idéal pour se lancer dans l’action. Vous aurez non seulement accès à WrestleMania 36, ​​mais vous pourrez également diffuser tous les anciens événements de lutte. Version d’essai de 30 jours du réseau WWE.

C’est une courte liste de toutes les ressources gratuites actuellement disponibles. Je continuerai à mettre à jour le message avec plus de contenu quotidiennement, mais si j’ai raté quelque chose, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

