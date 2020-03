Ennuyé et coincé à la maison? Voici 12 services de streaming avec des essais gratuits de 30 jours

Personne ne veut rester coincé à la maison pendant cette épidémie actuelle de coronavirus. Cependant, si vous l’êtes, vous pourriez aussi bien en profiter. Il existe de nombreux excellents services de streaming auxquels vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Combinés, ils offrent des tonnes de films et d’émissions de télévision gratuits à regarder. La plupart des services offrent des essais gratuits, mais beaucoup d’entre eux n’ont que de brefs essais de sept ou 14 jours pour les regarder gratuitement. La bonne nouvelle est que pendant cette crise des coronavirus, de nombreux services de streaming ont lancé des promotions spéciales qui offrent aux nouveaux abonnés des essais gratuits de 30 jours.

Nous avons décidé de jeter un coup d’œil à tous les services de streaming auxquels vous pouvez vous inscrire et qui ont des essais gratuits de 30 jours. De cette façon, vous tirez le meilleur parti de votre dollar, tout en diffusant le gros de votre nouveau film ou série télévisée préféré. Cette liste inclura les services qui avaient déjà des essais gratuits de 30 jours avant la crise actuelle, ainsi que ceux qui ont temporairement étendu leurs offres d’essai. Gardez à l’esprit que toutes ces offres d’essai prolongé sont réservées aux nouveaux abonnés.

Essais gratuits de 30 jours pour les services de streaming

1. Netflix

Netflix a toujours eu pour politique d’offrir des essais gratuits de 30 jours pour tous ses plans de streaming. Peu importe celui que vous choisissez, vous avez 30 jours pour diffuser des séries originales majeures comme Stranger Things, Love is Blind ou des films à succès comme Spencer Confidential et plus encore.

Lis: Meilleurs films sur Netflix

2. Hulu

Hulu, exploité par Disney, a également toujours offert des essais gratuits de 30 jours aux nouveaux utilisateurs. Encore une fois, peu importe si vous choisissez son plan sans publicité ou son plan sans publicité plus cher. Vous pouvez diffuser des émissions originales comme The Handmaids Tale, ou presque toutes les grandes émissions de télévision du réseau FX.

Lis: Meilleurs films sur Hulu

3. Vidéo Amazon Prime

Amazon Prime propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs, ce qui inclut l’accès à son service Amazon Prime Video. Vous pouvez regarder des émissions comme le Marvelous Mrs Maisel, Jack Ryan et bien plus encore sur le service.

Lis: Meilleures émissions originales d’Amazon Prime Video

4. Réseau WWE

Préparons-nous à gronder avec l’essai gratuit de 30 jours de ce service. Vous pouvez regarder des tonnes de programmes de lutte classiques et actuels de la WWE, et vous pouvez également regarder gratuitement son dernier événement majeur à la carte.

Lis: Qu’est-ce que WWE Network?

5. frisson

Le réseau de streaming sur le thème de l’horreur propose actuellement une offre d’essai gratuite de 30 jours. Lorsque vous vous inscrivez au service, saisissez le code promotionnel spécial ENFERMÉ pour recevoir 30 jours gratuitement au lieu des sept jours habituels. Vous pouvez diffuser de nombreux contenus classiques et actuels sur le thème de l’horreur et de la science-fiction, ainsi que des émissions originales comme l’anthologie relancée de Creepshow.

Lis: Qu’est-ce que Shudder?

6. Sundance Now

Le service de streaming propose une variété de drames du monde entier. Pour une durée limitée, lorsque vous vous inscrivez au service, saisissez le code promotionnel spécial SUNDANCENOW30 pour recevoir 30 jours gratuitement au lieu des sept jours habituels. Certains des spectacles et des films sur le service incluent A Discovery of Witches, Riviera et The Little Drummer Girl.

7. CBS All Access

Ce service de streaming, qui héberge la célèbre série de science-fiction Star Trek: Picard, a rejoint la tendance de l’essai gratuit de 30 jours. Lorsque vous vous inscrivez, saisissez le code promotionnel spécial CADEAU pour recevoir 30 jours gratuitement au lieu des sept jours habituels. Cela fonctionnera avec le plan basé sur la publicité et le plan sans publicité. Outre Star Trek: Picard et Star Trek: Discovery, vous pouvez également diffuser des émissions telles que Twilight Zone, The Good Fight et bien plus encore.

Lis: Qu’est-ce que CBS All Access?

8. Showtime

Accédez à toutes les émissions de télévision exclusives de Showtime, ainsi qu’à sa bibliothèque de films, avec cette offre d’essai gratuite de 30 jours. Aucun code n’est requis pour cette offre; inscrivez-vous simplement sur le site Web de Showtime. Vous avez jusqu’au 3 mai pour profiter de cette offre. Vous pouvez regarder des émissions exclusives sur le service comme Homeland, Shameless, Billions et plus encore.

9. Urban Movie Channel

Le service de streaming sur le thème afro-américain propose actuellement une offre d’essai gratuite de 30 jours. Lorsque vous vous inscrivez, saisissez le code promotionnel spécial UMCFREE30 pour recevoir 30 jours gratuitement au lieu des sept jours habituels. Bien qu’il y ait principalement des émissions et des films plus anciens sur ce service, il existe également des séries originales, tout comme la série de comédie romantique Stuck With You.

10. Acorn TV

Le service de streaming dédié à la programmation basée au Royaume-Uni a actuellement une promotion d’essai gratuite de 30 jours. Pour obtenir l’essai gratuit prolongé, saisissez simplement le code promotionnel GRATUIT30 lorsque vous vous inscrivez. Le service propose des tonnes de drames, de mystères et de comédies basés au Royaume-Uni et en Australie. Il propose également des émissions exclusives comme Manhunt, Mme Fisher’s Modern Murder Mysteries et plus encore.

11. Smithsonian Channel Plus

Le réseau de diffusion documentaire et historique propose un code d’essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs. Tapez simplement le code promo SEULS ENSEMBLE lorsque vous vous inscrivez au service. Smithsonian Channel Plus comprend des tonnes de documentaires divertissants, dont Mighty Trains, Epic Warrior Women et plus encore.

12. YouTube Premium

YouTube n’est pas considéré comme un service de streaming traditionnel, mais il ne fait aucun doute que des tonnes de personnes coincées à la maison regardent gratuitement des clips vidéo courts et longs de tonnes de créateurs YouTube amateurs et professionnels. Cependant, si vous souhaitez vous débarrasser de ces bannières et publicités vidéo embêtantes, les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire à YouTube Premium. Cet essai gratuit de 30 jours offre une visualisation vidéo sans publicité sur le service. Il prend également en charge le téléchargement de clips et l’écoute de vidéos en arrière-plan tout en faisant d’autres choses avec votre téléphone.

Lis: Regardez ces films gratuits sur YouTube