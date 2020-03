Enrichissez, éduquez et divertissez-vous pendant l’apocalypse zombie

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 376

Étant donné que la plupart d’entre nous passeront plus de temps de qualité à la maison que d’habitude dans les semaines à venir, j’ai creusé la tête pour des choses utiles que votre technologie peut faire pour vous pendant que vous ne sortez pas beaucoup. Voici quelques éléments qui peuvent vous enrichir, vous éduquer et vous divertir (ainsi que votre famille) si vous êtes coincé à la maison.

Lisez pour le plaisir de lire

Tout d’abord, lisez quelque chose juste pour le plaisir de lire.

J’adore lire, mais je ne semble jamais avoir le temps de lire tout ce qui m’intéresse. Donc, pendant que je reste plus, je consacre chaque jour du temps à la lecture uniquement pour le plaisir. (Essayez-le, c’est délicieux.)

Et, si vous manquez de choses à lire, essayez l’application Libby (iOS uniquement), qui fonctionne avec de nombreux systèmes de bibliothèque publique et vous permet de consulter et de lire des livres électroniques sur votre iDevice gratuitement.

Apprendre quelque chose de nouveau

Je prévois également d’apprendre de nouvelles choses.

Par exemple, je suis un aspirant artiste du bois et j’aime les magazines et les sites Web sur le travail du bois et j’ai enregistré ou mis en signet des dizaines de plans de projet et d’articles. Maintenant, j’aurai le temps de les lire et peut-être même de construire l’un des projets.

Dans le même esprit, je veux apprendre à utiliser SketchUp, une application de dessin 3D pour Mac. Cela me permettra de dessiner des plans de projet, des dessins mesurés et des modèles en taille réelle pour tout projet dont je rêve.

J’ai acheté il y a près d’un an un livre intitulé «SketchUp Success for Woodworkers». Mais j’ai été occupé et depuis, il ramasse de la sciure.

Je vais utiliser une partie de mon temps à la maison pour lire le livre, apprendre le logiciel et, avec un peu de chance, élaborer un plan de projet et l’exécuter.

Écris quelque chose

Une autre chose que vous pourriez faire avec votre temps inattendu à la maison est d’écrire quelque chose strictement parce que vous le voulez, pas parce que vous le devez.

Je passe la majeure partie de ma journée de travail à écrire, donc je ne me soucie généralement pas d’écrire beaucoup une fois le travail terminé. Maintenant, j’écris des lettres et des e-mails à des amis et à ma famille avec lesquels je n’ai pas été en contact récemment. Et j’écris ma deuxième chanson de protestation…. (Ma première chanson de protestation, iTunes Must Die, est maintenant téléchargeable gratuitement sur www.tinyurl.com/itunesmustdie. Profitez-en!)

Amusez-vous

Enfin, pour le divertissement, nous rattrapons nos émissions de télévision et nos films sur nos listes de surveillance Netflix, Hulu et Amazon Prime.

Si nous réussissons à regarder tout sur nos listes actuelles, nous avons reçu un abonnement gratuit à Apple TV + avec mon iPhone, et bien que sa programmation ne nous ait pas attiré jusqu’à présent, nous nous forcerons à essayer d’autres émissions.

Enfin, si tout le reste échoue et que nous sommes toujours affamés de choses à regarder, nous céderons et nous abonnerons probablement à Disney + afin de pouvoir regarder la plupart des films de super-héros Marvel et The Mandalorian, que tout le monde sauf nous a apparemment déjà vu .

Une dernière chose:

Lavez-vous beaucoup les mains; utilisez un désinfectant pour les mains si vous pouvez le trouver, et accrochez-vous. Comme ma mère me disait: «Cela aussi passera». En attendant, faites quelque chose pour vous enrichir, éduquer ou (en dernier recours) vous divertir.