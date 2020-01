Entraînez-vous à devenir un pro Python au prix d’une commande à emporter

Si vous êtes désireux d’essayer codage, Il y a de bonnes raisons de choisir Python. Trois raisons principales me viennent à l’esprit:

Intuitif – Python est connu pour être plus facile à lire que la plupart des langages de programmation, ce qui le rend plus accessible pour les premiers codeurs.Polyvalent – Contrairement à certains langages, Python est utilisé dans de nombreux types de programmation, des applications et des jeux aux logiciels et à l’analyse des données.Populaire – En raison de cette polyvalence, Python est utilisé dans toutes les industries et dans le monde. Les possibilités d’emploi sont variées et abondantes.

Vous pouvez apprendre en ligne et le cours de maître Bootcamp complet Python 3 peut être votre guide. Nous le mettons en lumière aujourd’hui parce que c’est 97% de réduction maintenant.

Cette Trousse d’apprentissage de 31 heures adopte une approche pratique, vous permettant de créer des projets et des jeux dès le départ. Aucune connaissance préalable en codage n’est supposée et vous pouvez suivre les courtes leçons à votre rythme.

Commencez à créer des projets et des jeux dès le départ.

Tu auras accès pour la vie lors de votre inscription, y compris les mises à jour. Une fois la formation terminée, non seulement vous maîtriserez Python, mais vous recevrez un certificat d’achèvement pour le prouver sur votre CV.

Tech Deals propose le kit d’apprentissage cette semaine. Si vous arrivez à l’accord à temps, vous pouvez vous inscrire pour seulement 10,99 $.

L’horloge tourne, alors découvrez l’accord via le widget ci-dessous.

10, 99 $

Cours complet de Bootcamp Master sur Python 3: créez 15 projets et jeux

Économisez 488,01 $

Acheter maintenant Python 3 Complete Bootcamp Master Course: Build 15 Projects and Games Acheter maintenant

Économisez 488,01 $ 10,99 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.