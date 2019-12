Envisagez-vous d'acheter le Galaxy S11?

La gamme Android de Samsung pour 2019 s'est avérée impressionnante. La société a débuté l'année avec la série Galaxy S10 acclamée par la critique, et quelques mois plus tard, elle a poursuivi avec le Galaxy Note 10.

Dans quelques mois à peine, nous nous attendons à ce que Samsung enlève officiellement le Galaxy S11 – son premier produit phare de 2020.

Les rumeurs et les rendus divulgués nous ont donné une assez bonne idée de ce à quoi s'attendre, et en tant que tel, certains des membres de notre forum AC ont déjà décidé s'ils achèteront ou non le téléphone quand il sortira.