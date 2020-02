Épée et bouclier Pokémon: comment obtenir Bulbasaur et Squirtle

Nous savons depuis le lancement de Sword and Shield que le codage pour Bulbasaur et Squirtle a été inclus dans les jeux. Cependant, ce n’est que récemment que l’on nous a dit que ces Pokémon seraient inclus dans le Pass d’extension, qui sera lancé en deux parties plus tard cette année. Si vous ne voulez vraiment pas attendre pour jouer avec ces démarreurs de génération 1, vous pouvez toujours les obtenir dans Sword ou Shield maintenant en utilisant Pokémon HOME. Bien sûr, vous devez les avoir stockés dans un autre jeu pour que cela fonctionne. Voici comment transférer Bulbasaur et Squirtle dans Pokémon Sword and Shield depuis Pokémon HOME.

Comment obtenir Bulbasaur et Squirtle

Alors que le Pass d’extension comprendra Bulbasaur et Squirtle, la seule façon de les obtenir maintenant est de les transférer depuis un jeu Pokémon précédent via Pokémon HOME. Cela signifie que vous devrez déjà avoir un Bulbasaur ou Squirtle pris dans un jeu compatible avec Pokémon HOME. Dans cet exemple, je vais transférer Squirtle et Bulbasaur de Pokémon: Allons-y, Évoli!

Si vous avez déjà un Squirtle ou un Bulbasaur dans Pokémon Bank sur votre 3DS, vous pouvez également utiliser cette méthode. Cependant, vous devrez d’abord transférer votre Pokémon Banque Pokémon dans Pokémon HOME.

Comment les transférer dans Sword and Shield

Si vous avez une copie physique de Pokémon: Allons-y, Évoli! ou allons-y, Pikachu !, placez-le dans le logement de la cartouche.

Ouvrez Pokémon HOME à partir du menu principal Switch

Source: Rebecca Spear / iMore et iMore

Appuyez sur A pour passer l’écran de démarrage.

Cet écran apparaît. Sélectionner Pokémon.

Source: Rebecca Spear / iMore et iMore

Choisissez le jeu à partir de laquelle vous souhaitez effectuer le transfert. Dans ce cas, j’ai choisi Pokémon: Allons-y, Évoli!

Sélectionner Oui

Source: iMore

Vos boîtes Pokémon apparaîtront. Sélectionnez Bulbasaur et Squirtle de votre Pokémon: Allons-y, Pikachu! ou allons-y, Évoli! Des boites. Vous devrez faire celui-ci à la fois. Notez que vous ne pouvez pas les transférer s’ils sont actuellement dans votre groupe dans les jeux Let’s Go.

Dépôt Bulbasaur et Squirtle dans l’une de vos Boîtes dans Pokémon HOME.

Source: Rebecca Spear / iMore

Lorsque vous avez terminé de sélectionner Pokémon, appuyez sur + pour enregistrer les modifications.

Sélectionner Enregistrer les modifications et quitter.

Source: Rebecca Spear / iMore

Appuyez sur A lorsque l’écran affiche “Vos boîtes ont été enregistrées!” Vous avez terminé le transfert vers Pokémon HOME.

L’écran du menu principal apparaît. Avec Pokémon HOME toujours en cours d’exécution, supprimer Pokémon: Allons-y, Pikachu! ou allons-y, Évoli! de la fente de la cartouche.

Source: iMore et Rebecca Spear / iMore

Si vous en avez une copie physique, placez l’épée ou le bouclier dans le logement de la cartouche.

Sélectionner Pokémon.

Source: Rebecca Spear / iMore et iMore

Choisissez le jeu vers lequel vous souhaitez transférer. Dans ce cas, j’ai choisi l’épée Pokémon.

Sélectionner Oui.

Source: iMore

Vos boîtes Pokémon HOME apparaîtront. Sélectionnez le Pokémon vous souhaitez transférer vers Sword ou Shield. Si le Pokémon ne peut pas être transféré vers ces jeux, un cercle rouge avec une ligne le traversant apparaîtra en haut à droite du Pokémon. Notez également que si un point d’interrogation apparaît, vous ne pourrez peut-être pas déplacer ce Pokémon particulier vers d’autres jeux après avoir enregistré dans Pokémon HOME.

Déposer le Pokémon dans l’une de vos boîtes dans Sword and Shield.

Source: iMore

Lorsque vous avez terminé de sélectionner Pokémon, appuyez sur + pour enregistrer les modifications.

Sélectionner Enregistrer les modifications et quitter.

Source: Rebecca Spear / iMore et iMore

Appuyez sur A lorsque l’écran affiche “Vos boîtes ont été enregistrées!” Vous avez terminé le transfert.

Quittez Pokémon HOME en appuyant sur la touche Bouton d’accueil sur votre Switch.

Source: iMore et Rebecca Spear / iMore

Appuyez sur X lorsque vous survolez Pokémon HOME pour fermer le logiciel.

Sélectionner Fermer.

Source: iMore

Sélectionnez l’épée ou le bouclier Pokémon, celui dans lequel vous souhaitez transférer Bulbasaur et Squirtle.

Appuyez sur A pour passer le menu d’ouverture.

Source: iMore

Appuyez sur X pour ouvrir le menu principal de Sword and Shield

Sélectionner Pokémon.

Source: iMore

Appuyez sur R pour aller dans vos Box.

Sélectionnez Squirtle ou Bulbasaur (vous devrez les déplacer un par un).

Source: iMore

Sélectionner Bouge toi.

Dépôt Squirtle ou Bulbasaur un à la fois dans votre groupe sur la gauche. Vous pouvez maintenant jouer avec eux dans Sword and Shield.

Source: iMore

Maintenant, vous pouvez courir dans la région de Galar avec votre Squirtle ou Bulbasaur préféré. Si vous n’avez qu’un Venosaur ou un Blastoise, transportez-les simplement en utilisant cette même méthode, puis jetez-les dans la pépinière avec un idem. Vous aurez de petits Squirtles et Bulbasaurs mignons en un rien de temps.

