Épée et Bouclier Pokémon: Détails sur le nouveau Pokémon mythique à venir le 27 février

Cela fait exactement trois mois que Pokémon Sword and Shield est sorti sur Nintendo Switch. À ce stade, de nombreux joueurs ont déjà parcouru l’histoire principale du jeu et connaissent les nouvelles mécaniques et les nouveaux Pokémon trouvés dans la région de Galar. Cependant, Game Freak a encore quelque chose en réserve pour exciter les fans de Pokémon et les ramener à Sword and Shield.

Nouveau Pokémon découvert?!

Restez à l’écoute, formateurs … pic.twitter.com/UBKI2CfQHz

– Pokémon (@Pokemon) 15 février 2020

La société Pokémon a dévoilé la silhouette d’un Pokémon mythique qui arrivera sur les jeux Nintendo Switch. Cela suit la tendance que les précédents jeux Pokémon ont établie; présentant un nouveau Pokémon mythique quelques mois après la sortie des jeux originaux. Il est difficile de savoir exactement quel genre de Pokémon ce sera de ce teaser. La moitié supérieure ressemble à une sorte de chat avec des griffes massives, mais les pieds ressemblent plus à des singes.

Pour le moment, nous ne savons pas son nom, son type ou où le trouver. Il est même possible que les joueurs ne puissent l’obtenir qu’en achetant le Pass Expansion, mais nous devrons attendre et savoir si c’est le cas. La société Pokémon dévoilera plus d’informations sur cette créature mythique le jeudi 27 février 2020. Nous couvrirons la révélation quand cela se produira alors revenez nous voir pour en savoir plus sur ce fascinant Pokémon.

En attendant, nous ne pouvons que spéculer. Quel type pensez-vous que ce Pokémon mythique sera? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.