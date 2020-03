Épée et bouclier Pokémon: le guide ultime

Source: iMore

C’était comme si cela avait pris beaucoup de temps à venir, mais maintenant la région de Galar est là pour vous à explorer. Une chose est sûre, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités ainsi que des fonctionnalités de retour dans Gen 8. Mais ne vous inquiétez pas. Nous vous guiderons à travers tout. Sans plus tarder, voici votre guide ultime sur l’épée et le bouclier Pokémon.

Que sont l’épée et le bouclier Pokémon?

Game Freak a enfin sorti Pokémon Sword et Pokémon Shield. Pokémon Let’s Go s’est inspiré du jeu mobile Pokémon GO et a rationalisé l’expérience pour qu’elle soit plus accessible à tous. Sword and Shield, d’autre part, joue comme les RPG Pokémon traditionnels que vous avez appris à aimer.

De nouveaux Pokémon, de nouvelles batailles de gym, de nouvelles villes et de nouveaux défis vous attendent.

Dans quelle région ont-ils lieu?

Source: Game Freak

La génération 8 se déroule dans la toute nouvelle région de Galar, basée sur le Royaume-Uni. Comme l’indique la société Pokémon, cette région est “remplie de paysages idylliques et de villes contemporaines – de vastes plaines et des montagnes enneigées”.

Il y a beaucoup à explorer dans cette nouvelle région, y compris la vaste zone sauvage où vous pouvez rencontrer plusieurs Pokémon différents. Vous découvrirez tout, des grands champs ouverts aux forêts en passant par les villes industrielles et les villages de campagne.

De quelles entrées puis-je choisir?

Source: The Pokemon Company

Fidèle à la tradition, vous pourrez choisir entre un Pokémon de type Grass, de type Water et de type Fire comme démarreur. Il y a Grookey, le Pokémon chimpanzé de l’herbe; Scorbunny, le Pokémon lapin de feu; et Sobble, le Pokémon lézard d’eau.

Une fois sélectionné, chaque starter répond et interagit avec votre personnage principal d’une manière qui capture essentiellement la personnalité globale de ce Pokémon particulier. Grookey vous donne un high five, Scorbunny vous donne un coup de poing et Sobble place ses deux mains dans les vôtres. C’est un début petit mais attachant pour votre aventure ensemble.

Puis-je attraper des Pokémon d’autres régions?

Source: Game Freak

Certains Pokémon des générations précédentes sont inclus dans la région de Galar Nation Pokedex. Cependant, plusieurs autres ne sont pas inclus et ne peuvent pas être échangés dans le jeu. Cela signifie que certaines de vos créatures préférées que vous avez capturées dans les jeux précédents ne seront pas utilisables dans Gen 8. De plus, certains Pokémon précédemment vus ont des formes galariennes.

Quelles sont les formes galariennes?

Semblable aux formes Alolan trouvées dans Pokémon Soleil et Lune, les joueurs rencontrent des Pokémon familiers qui ont l’air différents dans la région de Galar. Il y a un élégant Galarian Weezing, qui dégage une ambiance victorienne avec ses cheminées en forme de chapeau haut de forme. Les joueurs verront également une variante Galarian Zigzagoon et Galarian Linoone qui dégage une forte vibration Kiss. Ensuite, il y a la douce galarie Ponyta et Rapidash, entre autres.

De plus, dans la région de Galar, vous pourriez trouver des évolutions uniques qui ne sont pas disponibles ailleurs. Par exemple, vous pouvez trouver l’Obstagoon qui évolue à partir de Galarian Linoone ou l’évolution exclusive Sword de Sirfetch’d qui évolue à partir de Farfetch’d.

Quels Pokémon puis-je transférer dans Sword and Shield?

Source: iMore

Pokémon Sword and Shield fonctionne avec Pokémon HOME, un service cloud qui vous permet de transférer, stocker et échanger des Pokémon. Bien qu’il n’y ait que 400 Pokémon dans la région de Galar Pokedex, les joueurs peuvent transférer plusieurs Pokémon non trouvés à l’origine dans Gen 8 vers Sword and Shield depuis Pokémon HOME.

Pour plus d’informations sur les Pokémon que vous pouvez utiliser dans Sword and Shield, consultez notre article sur Pokemon HOME.

Combien y a-t-il de gymnases?

Source: Nintendo

Il y a huit gymnases à Sword and Shield, mais deux des gymnases que vous rencontrez sont uniques à Sword ou Shield. Les joueurs de Shield rencontreront le gymnase de type Ghost d’Allister et le gymnase de type Ice de Melony, tandis que les joueurs de Sword rencontreront le gymnase de type Fighting de Bea et le gymnase de type Rock de Gordie.

Comment fonctionnent les rencontres Pokémon?

Source: Game Freak

Comme dans les précédents jeux Pokémon, les joueurs rencontrent des monstres dans les hautes herbes et les grottes lorsqu’ils se promènent sur des routes. Il y a à la fois des rencontres aléatoires et des rencontres en monde ouvert. Cependant, vous ne pouvez attraper des Pokémon qu’à un certain niveau. Vous augmentez votre niveau de capture en battant des gymnases et en acquérant des badges.

La zone sauvage: Dans cette section tentaculaire de la région de Galar, les Pokémon que vous rencontrez sont déterminés par la météo en jeu et votre emplacement sur la carte. Les Pokémon de cette section se promènent librement et vous pouvez les attirer en sifflant, ce qui est particulièrement utile pour attirer des créatures de haut vol.

Le jeu est-il enregistré automatiquement?

Oui! Pokémon Sword and Shield est la première génération de jeux de la série pour enregistrer automatiquement votre jeu au fur et à mesure. Cela fait en sorte que les joueurs en bas ressentent autant le besoin de se précipiter pour le menu de sauvegarde une fois qu’ils ont atteint une nouvelle zone ou battu un gymnase difficile. Cependant, vous pouvez également désactiver la fonction d’enregistrement automatique si vous souhaitez vous fier aux enregistrements manuels.

Y a-t-il des HM?

Source: Game Freak

Non, comme avec Pokémon Soleil et Lune, il n’y a pas de Machines Cachées (HM) dans Pokémon Épée et Bouclier. Cela change la donne étant donné que les HM comme Surf, Fly, Cut et Strength ont été un élément clé des jeux Pokémon de la génération 1 à la génération 6. Selon Kazumasa Iwao, les HM ne permettaient pas le niveau de liberté qu’ils voulaient pour les joueurs à expérimenter dans le jeu.

“Ayant plus d’éléments basés sur HM, nous ne pensions pas que cela correspondait vraiment au jeu, donc cette fois-ci, ils n’y sont pas.”

Dans Sword and Shield, les Corviknights fonctionnent comme des taxis volants, ce qui est similaire au HM Fly, et les joueurs roulent sur un vélo spécial qui peut rouler sur l’eau, qui agit essentiellement comme le surf. Dans cet esprit, l’idée derrière les HM est toujours utilisable dans Sword and Shield; ils sont simplement mis en œuvre différemment.

Le jeu a-t-il Exp. Partager?

Il s’agit de la première génération de jeux qui n’inclut pas d’élément appelé Exp. Partager. Cependant, les Pokémon de votre groupe recevront automatiquement une quantité égale d’expérience, qu’ils participent ou non à la bataille. Malheureusement, pour les formateurs hard-core, vous ne pouvez pas activer Exp. Partagez.

Personnalisation de votre personnage principal

Source: Game Freak

Vous avez le choix entre huit personnages différents – quatre garçons et quatre filles. À différents moments du jeu, vous pouvez obtenir différentes tenues et accessoires pour personnaliser l’apparence de votre personnage. Cependant, vous commencerez par l’un des huit looks de stock. En plus des hauts et des pantalons, vous pouvez choisir votre coiffure, la couleur de vos yeux et les personnages féminins peuvent même porter du maquillage.

Dynamaxing dans Sword and Shield

Source: Game Freak

C’est une nouvelle façon de combattre qui consiste à rendre votre Pokémon énorme et plus puissant. Les joueurs ne peuvent utiliser cette capacité qu’une seule fois par bataille, et le Pokémon ne restera sous sa forme Dynamax que pendant trois tours consécutifs avant de revenir à la normale. La dynamaxie peut être effectuée pendant les batailles de gym, les raids et les batailles d’entraîneur. Vous devrez maîtriser le Dynamaxing si vous voulez affronter les batailles Max Raid et vaincre efficacement les chefs de gymnase.

Gigantamaxing dans Sword and Shield

Source: Game Freak

C’est similaire à Dynamaxing où le Pokémon devient incroyablement grand. Cependant, Gigantamaxing change également l’apparence d’un Pokémon et donne également au Pokémon un mouvement G-Max spécial. L’un des changements d’apparence de Gigantamax les plus importants est avec Alcremie, qui a un gigantesque ponte étagé en dessous, avec Alcremie servant de couche supérieure de crème.

Une autre chose essentielle à noter est que si tous les Pokémon peuvent Dynamax, seuls les Pokémon spéciaux peuvent Gigantamax. Par exemple, Drednaw peut Dynamax, mais seul Drednaw spécial peut Gigantamax.

Nouvelles batailles Max Raid multijoueur

Source: Game Freak

Avec Gen 8, Max Raid Battles vous permet, ainsi que jusqu’à trois autres, de combattre ensemble un Pokémon Dynamax sauvage et géant. Vous pouvez jouer avec des amis à proximité en utilisant le jeu sans fil local. Cependant, ils doivent chacun avoir leur propre copie du jeu et leur propre console. Vous pouvez également participer à des raids avec d’autres joueurs en ligne tant que vous êtes abonné à Nintendo Switch Online.

Vous devrez élaborer des stratégies avec vos camarades raiders car un seul d’entre vous pourra utiliser le formulaire Dynamax sur votre Pokémon. Les batailles Max Raid se déroulent dans la zone sauvage, une grande partie de la carte qui s’étend entre les villes.

Le Pokémon fossile

Source: iMore

Si vous êtes nouveau dans les jeux Pokémon, vous vous demandez probablement ce qu’est un Pokémon fossile. Permettez-moi de vous expliquer. Chaque jeu Pokémon de la génération 1 à la génération 7 l’a eu où vous finissez par trouver un fossile spécial lors de vos voyages. Vous devez généralement choisir entre deux fossiles dans chaque partie. Une fois que vous avez obtenu un fossile, vous le donnez à un laboratoire de recherche et les scientifiques le transforment en Pokémon qui peut être ajouté à votre groupe. C’est un peu comme Jurassic Park où ils ramènent un animal préhistorique à la vie; seulement celui-ci ne vous mangera pas.

Dans Sword and Shield, vous pouvez rencontrer des pièces fossiles lors de vos voyages. Ensuite, vous pouvez fusionner un fossile supérieur et un fossile inférieur ensemble. Selon les options que vous choisissez, vous obtiendrez l’un des quatre Pokémon différents.

Les antagonistes de l’équipe

Source: Game Freak

Si vous êtes familier avec les précédents jeux Pokémon, vous savez qu’il y a toujours un groupe de personnes opposées que le personnage principal rencontre tout au long de son voyage. Dans Sword and Shield, une Marnie à l’allure gothique a des fans fous connus sous le nom de Team Yell qui perturbent les batailles et causent des problèmes généraux aux habitants de la région de Galar. Bien que Team Yell soit définitivement désagréable, il y a un autre groupe secret que vous découvrirez plus tard dans le jeu.

Camp Pokémon

Source: Game Freak

Les joueurs peuvent sortir leur Pokémon dans la nature pour une bonne liaison à l’ancienne. À mesure que vous connaîtrez mieux vos Pokémon, ils s’amélioreront au combat. Dans la zone sauvage, vous pourrez également visiter d’autres joueurs et leurs Pokémon. Jusqu’à quatre personnages peuvent interagir dans un camp Pokémon à la fois.

Pendant le camping, vous pouvez concocter des créations de curry en utilisant divers ingrédients. Chaque fois que vous découvrez une nouvelle recette, elle est ajoutée à votre Curry Dex. Il y a 100 recettes à découvrir. Ces délicieuses créations peuvent être utilisées pour influencer les statistiques de bataille d’un Pokémon ainsi que pour les soigner. De plus, après avoir visité un camp Pokémon, votre Pokémon gagne des points d’expérience.

Emplois Poké

En accédant au Rotom dans les Centres Pokémon, les joueurs peuvent envoyer leur Pokémon pour terminer des tâches pour les entreprises et les universités. En retour, votre Pokémon peut gagner de l’expérience et des objets rares. Certains monstres de poche sont mieux adaptés à des emplois spécifiques, vous voudrez donc penser à ceux que vous envoyez. C’est un excellent moyen d’aider à améliorer les Pokémon qui ne sont pas actuellement dans votre groupe.

Les différences entre les deux versions

Source: Game Freak

Comme pour tout jeu de la série Pokémon de base, Gen 8 sort avec deux versions: Sword et Shield. Une poignée de Pokémon est exclusive à l’un ou l’autre jeu, ce qui signifie que vous devrez échanger avec un ami pour obtenir le Pokémon exclusif au jeu que vous n’avez pas. De plus, certains des gymnases que vous rencontrerez seront différents selon la version du jeu que vous achetez.

Pour en savoir plus, consultez cet article sur toutes les différences entre Sword et Shield.

Il n’y a pas d’élite quatre

Source: Game Freak

Oui c’est vrai. Sword and Shield est le premier jeu Pokémon de base qui ne vous oblige pas à combattre les Quatre Élites après avoir battu tous les chefs de gym de la région. Au lieu de cela, les joueurs entrent dans la Coupe des champions, où vous aurez la chance de combattre le champion actuel, Leon et son Charizard. Leon est le frère aîné de votre rival dans le jeu, Hop. Ainsi, vous interagirez plusieurs fois avec le champion avant de le combattre.

Voici ce que le site Pokémon dit de la Coupe des champions:

Une fois par an dans la région de Galar, une série de batailles Pokémon sont organisées avec le championnat de la Ligue en jeu.

C’est la Champion Cup! La Champion Cup est le tournoi pour décider qui pourra défier le Champion en titre pour son siège. Des entraîneurs exemplaires dans toute la région, comme ceux qui terminent le Gym Challenge, sont autorisés à participer au tournoi de la Coupe des champions.

Les batailles de la Coupe des champions sont retransmises à la télévision, et tous les habitants de la région de Galar regarderont!

Préparez-vous en améliorant votre Pokémon afin d’être prêt à affronter tous les entraîneurs et à devenir le nouveau champion.

Quand puis-je les jouer?

L’épée et le bouclier Pokémon sont maintenant disponibles! Vous pouvez l’acheter via le Nintendo eShop directement, via Amazon ou via de nombreux autres détaillants.

Y aura-t-il un DLC?

Oui, un pass d’extension est actuellement disponible en précommande sur le Nintendo eShop pour 30 $. Les joueurs rencontreront 200 Pokémon, dont de nouveaux légendaires, et vous pourrez explorer de nouveaux endroits. Ce DLC sortira en deux parties:

L’île d’Armure sortira en juin 2020

Le Crown Tundra sortira à l’automne 2020.

Pour plus d’informations sur ce DLC, cliquez ici.

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch

