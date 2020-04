Epic Games offre une prime de 1 million de dollars pour la preuve de la «campagne de diffamation» de la ménagère

Houseparty est devenu de plus en plus populaire car les gens cherchent à communiquer avec leurs amis tout en suivant les règles de verrouillage. Récemment cependant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’utilisation de l’application avait entraîné le piratage des comptes d’utilisateurs d’autres services tels que Netflix et Spotify. Le propriétaire de l’application, Epic Games, offre maintenant 1 million de dollars pour découvrir qui est derrière la «campagne de diffamation».

Récompense de 1 million de dollars pour des informations sur la campagne «Smear»

Houseparty a annoncé la prime dans un tweet:

En outre, dans une déclaration à la BBC, un porte-parole d’Epic Games a déclaré:

Nous n’avons trouvé aucune preuve suggérant un lien entre Houseparty et les compromis d’autres comptes non liés. En règle générale, nous suggérons à tous les utilisateurs de choisir des mots de passe forts lors de la création de comptes en ligne sur n’importe quelle plate-forme.

Un regard sur la page des autorisations montre clairement que vous pouvez connecter Houseparty à votre compte Facebook. On vous demande si vous souhaitez le faire lorsque vous lancez l’application pour la première fois, et cela peut être modifié plus tard.

C’est ainsi que vous pouvez trouver des contacts qui sont sur le service. Vous pouvez également refuser ou supprimer ces autorisations. La même chose est vraie si vous avez un compte Snapchat. Cependant, il ne se connecte pas directement à Netflix de Spotify. Évidemment, nous devons toujours nous méfier, mais pour l’instant, les rumeurs ne semblent être que cela.