Epic Games Store offre des jeux gratuits chaque semaine jusqu’en 2020 – .

Lorsque la société derrière Fortnite et Unreal a annoncé qu’elle ouvrait sa propre vitrine numérique à la fin de 2018, il y avait une inquiétude compréhensible. Alors que Steam domine les ventes de jeux numériques, comment Epic s’attendait-il à être compétitif en partant de zéro? Bien que cela ait été quelque peu controversé, l’obtention de titres exclusifs tôt et souvent s’est avérée être une tactique réussie, dont la preuve peut être vue dans le dernier article de blog d’Epic.

Selon l’infographie publiée dans la publication, Epic Games Store compte déjà plus de 108 millions de clients sur PC après un an d’existence. Ces utilisateurs ont également revendiqué plus de 200 millions de jeux gratuits au cours de la première année de service du magasin, et mardi, Epic a révélé qu’il poursuivrait ses cadeaux hebdomadaires jusqu’en 2020.

Une interface fluide et une gamme d’exclusivités impressionnantes ont certainement fait leur marque, mais le fait de distribuer 73 jeux gratuits au cours des 12 derniers mois a probablement également eu un impact sur la popularité de la boutique, il n’est donc pas surprenant qu’Epic veuille maintenir cela. élan pour une autre année. Voici ce qu’Epic avait à dire:

Une nouvelle décennie signifie de nouveaux jeux et nous envisageons un excellent début avec des tonnes de titres incroyables qui arriveront exclusivement sur Epic Games Store en 2020. Pour commencer, nous étendons notre programme hebdomadaire de jeux gratuits tout au long de 2020. Chaque semaine, revenez réclamer votre jeu. Une fois réclamé, il vous appartient de le conserver pour toujours.

Pour le moment, le jeu d’action-aventure 2D Sundered est téléchargeable gratuitement sur Epic Games Store, mais uniquement jusqu’au 16 janvier à 11 h HE, alors assurez-vous de le saisir bientôt si vous ne l’avez pas encore fait. Tant que vous avez un compte Epic Games, vous pouvez simplement vous rendre sur la page du magasin et cliquer sur le bouton “Obtenir” pour l’ajouter à votre compte.

Source de l’image: Thunder Lotus

