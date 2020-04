EPIX disponible gratuitement sur les chaînes Apple TV jusqu’au 2 mai, aucun abonnement requis

EPIX offre actuellement un accès gratuit à son catalogue de films et d’émissions de télévision via la fonction Apple TV Channels dans l’application TV, et de nombreux services supplémentaires offrent également des essais gratuits étendus.

En naviguant vers l’application «Apple TV», les utilisateurs remarqueront que EPIX est répertorié dans la section «Mes chaînes». Plutôt que d’offrir un essai prolongé où les utilisateurs doivent d’abord s’inscrire, EPIX fournit actuellement un accès entièrement gratuit sans abonnement nécessaire jusqu’au 2 mai.

En plus du contenu gratuit d’EPIX, de nombreuses autres options de la chaîne «Apple TV» ont étendu les essais gratuits disponibles pour les nouveaux abonnés, tels que ShowTime, A&E, Smithsonian, etc. Showtime, par exemple, propose actuellement un essai gratuit prolongé d’un mois avant ses frais d’abonnement de 10,99 $ / mois.

Les chaînes ‌Apple TV‌ sont disponibles via l’application ‌‌Apple TV‌‌ sur iPhone, iPad, ‌‌Apple TV‌‌, Macs, Roku, Amazon Fire TV et certains téléviseurs intelligents de Samsung, LG, Sony et Vizio.

