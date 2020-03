Erreur 83 sur Disney Plus: pourquoi vous l’obtenez et comment y faire face

Avec des centaines de films des franchises les plus populaires de la planète – sans parler des milliers d’épisodes télévisés de notre enfance – il n’est pas étonnant que Disney + soit populaire. Cependant, lorsque des erreurs envahissent votre marathon de cinéma, les choses sont tout sauf magiques. Il y a quelques erreurs différentes que Disney + peut cracher lorsque les choses tournent mal, mais l’erreur 83 est de loin l’erreur la plus courante que vous rencontrez. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous le voyez et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Raison n ° 1 – Délai d’expiration du serveur

L’erreur 83 est l’une des erreurs les plus courantes. Lorsque les serveurs sont surchargés et que votre session Disney + ne peut pas se connecter aux serveurs assez rapidement pour passer une vérification DRM / compte – ou ne peut pas se connecter du tout – L’erreur 83 est ce que Disney + affiche lorsqu’il ne peut pas lire votre vidéo comme demandé .

C’est de loin la raison la plus courante pour voir l’erreur 83, et le traiter peut prendre plusieurs formes:

Réessayer. Les problèmes de serveur sont généralement intermittents, donc si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez à nouveau. L’actualisation de la page de votre navigateur ou la fermeture et la réouverture d’une application peuvent généralement vous faire passer l’erreur 83 et accéder au contenu dont vous rêvez. Éteindre votre appareil pendant une minute et le rallumer peut aider à résoudre certains problèmes qui déclencheront l’erreur 83.

Problème répandu? Si vous entendez parler de pannes généralisées sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme DownDetector, vous devrez peut-être simplement vous promener et attendre que les choses reviennent à la normale.

Sur un iPhone? Il y a eu un certain succès limité à désactiver le Wi-Fi et le streaming sur LTE à la place, mais ce n’est vraiment utile que si vous avez un plan de données illimité.

Regarder pour la première fois sur un ordinateur portable? La première fois que vous essayez de regarder dans un navigateur, vous serez généralement invité à laisser Disney + vérifier l’admissibilité de votre appareil à la lecture. Au moment où vous cliquez sur “Autoriser” et laissez le contrôle DRM passer, il est généralement expiré et crache l’erreur 83. Lorsque cela se produit, cliquez sur “Ignorer”, puis essayez de regarder à nouveau n’importe quelle vidéo. Il devrait passer par la deuxième fois – et à chaque fois par la suite.

Vous obtenez l’erreur 83 pendant des jours et des jours? L’erreur perpétuelle 83 pourrait être un signe de blocage de votre adresse IP par Disney + pour une raison quelconque. Vous pouvez contacter le support Disney + pour voir si vous pouvez le débloquer ou contacter votre FAI et demander à se voir attribuer une nouvelle adresse IP, mais il n’y a pas de véritable réponse sûre à ce problème.

Gardez quelques émissions et films préférés téléchargés sur votre téléphone via les applications Disney + Android ou iOS, de cette façon, vous pouvez toujours regarder certains Disney + lorsque les serveurs ne jouent pas bien.

Plus: Comment regarder les films Marvel dans l’ordre

Raison 2 – Plateforme incompatible

L’erreur 83 est visible sur une variété d’ordinateurs portables et de bureau qui ne peuvent pas passer la vérification DRM requise par Disney + avant de commencer à lire des vidéos. De nos jours, il est plus probable que la panne DRM soit un délai d’attente côté serveur plutôt que lié à l’appareil, comme nous en avons vu plus au début de Disney +, mais il y a quelques choses qui pourraient causer des pannes DRM de votre côté plutôt que Disney:

La prise en charge de Linux peut toujours être instable. Linux n’était pas pris en charge sur Linux au lancement en raison de la rigueur des restrictions DRM, mais les choses semblent fonctionner sur au moins certaines distributions, en particulier Ubuntu. Vous devrez peut-être également vérifier le navigateur que vous essayez d’utiliser.

Disney + répertorie uniquement la prise en charge de quelques-uns des navigateurs de bureau les plus populaires: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Explorer et Apple Safari. Si vous n’en utilisez pas, essayez plutôt Chrome.

Les navigateurs des consoles de divertissement et des téléviseurs intelligents ne sont pas pris en charge. Si une application Disney + n’est pas disponible pour votre console ou votre téléviseur, essayez plutôt Chromecast ou AirPlay pour l’obtenir sur votre téléviseur.

Malheureusement, pour cette incompatibilité, vous devrez probablement passer à un autre appareil afin de le contourner. Ce n’est pas une solution de contournement satisfaisante, mais c’est tout ce que nous avons, mais s’il vous plaît, allez laisser des commentaires à Disney + afin qu’ils soient plus incités à réparer les choses.

Ce n’est pas que de la magie

Disney +

Obtenez tout le contenu magique que vous souhaitez – lorsque les serveurs fonctionnent.

Disney + rassemble enfin toutes nos émissions et films préférés de Marvel, Star Wars, Pixar, Fox et bien sûr Disney dans un service facile à utiliser. Disney + descend moins souvent que la plupart des services de streaming, mais cela arrive toujours de temps en temps.