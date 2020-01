Escobar Fold 1 et l’avenir des écrans pliables

Royole – la société derrière le premier smartphone pliable au monde, le Royole FlexPai – était très présente au CES 2020. Au salon, le PDG et président de Royole, le Dr Bill Liu, a rencontré Android Authority pour parler des écrans flexibles, de l’avenir de l’Internet des objets, et la ressemblance étrange du FlexPai avec le bizarre appareil Escobar Fold 1.

Royole est une entreprise chinoise avec un portefeuille unique composé exclusivement de produits d’affichage pliables. Contrairement aux concurrents beaucoup plus importants de la société – tels que Samsung, LG et Motorola – Royole se concentre uniquement sur la technologie flexible. Dans la courte histoire de l’entreprise, elle a déjà lancé un produit phare dans le FlexPai, et au CES 2020 a lancé le premier haut-parleur intelligent au monde avec un écran incurvé, le Royole Mirage.

Nous avons rencontré le PDG de Royole, le Dr Liu, dans un espace de réunion privé à l’intérieur de son stand CES. Directement à l’extérieur de la salle, les participants au CES ont joué avec le FlexPai, ont regardé de près le haut-parleur intelligent Mirage et se sont émerveillés devant le RoTree: une sculpture géante en forme d’arbre avec plus de 1 000 «feuilles» composées d’affichages flexibles.

Royole est tout-en-un sur les téléphones pliables et les écrans flexibles

«Lorsque nous avons lancé FlexPai», a déclaré le Dr Liu lors de notre conversation, «nous avons utilisé un slogan pour notre événement: Déplier la prochaine décennie. Aucune autre entreprise n’avait lancé de téléphone commercial pliable auparavant, mais nous savions alors et savons maintenant que ce sera l’avenir. »

Le Dr Liu utilise le FlexPai comme son seul smartphone, il est donc personnellement investi dans l’engagement de l’entreprise. Il dit qu’il aime le FlexPai en raison de sa capacité à passer rapidement du smartphone à la tablette et vice-versa, car les différentes tailles d’écran l’aident à travailler. Il dit également que le grand écran l’aide à éviter le mal des transports en voyage, ce qu’il fait beaucoup.

Mais les smartphones pliables comme le FlexPai ne sont pas la seule chose dont parle le Dr Liu lorsqu’il dit que les appareils pliables sont l’avenir. Il pense que les écrans pliables feront partie intégrante de notre vie d’une manière que nous ne pouvons même pas imaginer pour le moment.

Aucune autre entreprise n’avait lancé un téléphone commercial pliable auparavant, mais nous savions alors et savons maintenant que ce sera l’avenir.

PDG de Royole, le Dr Bill Liu

«Dans les années 80, dit-il, le PC a changé notre façon de travailler. Dans les années 1990, Internet a changé notre façon de nous connecter. En 2007, l’iPhone a changé notre façon de communiquer. Maintenant, tout le monde se demande quel sera l’avenir. Moi, je crois que l’avenir est l’IoT, l’internet des objets. Mais pour que l’IoT réussisse, il doit y avoir un moyen pour les humains d’interagir avec les machines, et de nombreuses machines ne sont pas conçues pour avoir un écran plat et rigide. Ils sont incurvés ou flexibles, et si nous voulons les connecter ensemble, nous avons besoin de la bonne interface pour cette connexion. “

L’enceinte intelligente Mirage est une bonne représentation de ce concept, mais Royole veut aller encore plus loin. En 2019, Royole s’est associée à la marque de designer Louis Vuitton pour créer un sac à main intégrant deux affichages flexibles. Aux yeux du Dr Liu, les présentoirs flexibles pourraient être un autre matériau de mode, comme le cuir, le coton ou la laine. Il n’y a presque rien qui, selon le Dr Liu, ne pourrait bénéficier d’affichages flexibles.

Bien sûr, il penserait cela, puisque Royole vendrait beaucoup de ces écrans. Mais il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans son enthousiasme et sa passion.

Escobar Fold 1 est une nouvelle pour le PDG de Royole

Vers la fin de 2019, des nouvelles étranges ont éclaté: Robert Escobar, frère du célèbre cheville ouvrière de la drogue Pablo Escobar, a lancé un nouveau smartphone. Le téléphone, surnommé l’Escobar Fold 1, ressemblait remarquablement au Royole FlexPai. En fait, soyons réels: il est un FlexPai, mais avec un nouveau travail de peinture et les initiales de Pablo Escobar.

Fait intéressant, lorsque nous en avons parlé avec le PDG de Royole, le Dr Liu, il a prétendu ne rien savoir à ce sujet. Nous avons tiré le site Web de l’Escobar Fold 1 et le Dr Liu a simplement gloussé. “Il dit que c’est en stock”, a-t-il plaisanté. C’était sa seule réponse.

Alors que le lancement d’Escobar Fold 1 était une “nouvelle étrange de la semaine” pour les sites technologiques, il est tout à fait possible que le PDG de Royole n’en ait tout simplement pas entendu parler. Quoi qu’il en soit, si quelqu’un pensait que Royole et Escobar ont uni leurs forces pour créer le Fold 1, cela ne semble pas du tout être le cas.

Des téléphones qui se transforment en tablettes

Vers la fin de notre conversation, nous avons évoqué l’appareil pliable Motorola Razr, qui ne ressemble pas beaucoup au FlexPai ou aux autres appareils pliables lancés en 2019. Nous avons demandé au Dr Liu si Royole avait l’intention de créer un appareil pliable plus semblable à cela, comme dans un appareil de la taille d’un smartphone qui se replie en quelque chose de plus petit.

“Finalement, le marché décidera quel sera le meilleur choix pour les téléphones pliables”, a répondu le Dr Liu. «Le smartphone traditionnel a connu un tel succès parce que les gens veulent la portabilité. Mais les gens veulent aussi des écrans plus grands pour des choses comme le travail et la consommation de médias. Nous pensons que la conception du FlexPai, qui combine le smartphone traditionnel avec le plus grand écran d’une tablette, est ce que les gens apprécieront. »

Qu’en est-il d’un FlexPai 2? Cet appareil pourrait-il ressembler davantage à un Motorola Razr? Le Dr Liu est timide sur les détails de l’avenir de FlexPai, admettant seulement que l’entreprise cherche toujours à améliorer ses propres produits.

“Je ne suis jamais satisfait de ce que nous, Royole, avons fait aujourd’hui”, a déclaré le Dr Liu. “Nous pouvons toujours faire mieux.”